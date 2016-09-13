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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСВ - Атлетико
ПСВ - Атлетико: обзор матча 13 сентября 2016
ПСВ
13.09.2016, вторник, 21:45
Лига чемпионов, группа D, 1 тур
0 : 1
Завершен
Атлетико
43'
С. Ньигес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСВ - Атлетико
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Л. Нарсинг
80'
Замена
Г. Перейро
️️️️
Д. Швааб
80'
77'
Замена
Ф. Торрес
️️️️
С. Ньигес
Замена
Б. Рамселар
️️️️
Й. Хендрикс
67'
65'
Замена
Я. Карраско
️️️️
К. Гамейро
61'
Замена
Тиагу
️️️️
Н. Гайтан
Пенальти не реализован!
А. Гуардадо
45'
+2
45'
Желтая карточка
Х. Хименес
Желтая карточка
Л. де Йонг
43'
43'
ГОЛ! 0:1!
С. Ньигес
30'
Желтая карточка
Габи
Желтая карточка
Э. Морено
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСВ
41
Йерун Зут
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Даниэль Швааб
ЦЗ
15
Эктор Морено
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
7
Лусиано Нарсинг
ЦФ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Филлип Коку
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
2
Диего Годин
ЦЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
20
Хуанфран
ПЗ
6
Коке
ЦП
14
Габи
ЦП
8
Сауль Ньигес
ЦП
10
Николас Гайтан
ПП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
ПСВ
22
Ремко Пасвер
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
26
Гастон Перейро
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Атлетико
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
10
Янник Карраско
ЛВ
5
Тиагу
ЦП
10
Анхель Корреа
ПВ
9
Фернандо Торрес
ЦФ
3-3-2-2
41
Зут
5
Швааб
15
Морено
77
Изима-Мирен
15
Виллемс
20
Хендрикс
30
Бренет
18
Гуардадо
24
Проппер
26
де Йонг
7
Нарсинг
4-4-2
13
Облак
20
Хуанфран
2
Годин
20
Хименес
16
Луис
10
Гайтан
14
Габи
8
Ньигес
6
Коке
7
Гризманн
9
Гамейро
20
Хендрикс
23
Рамселар
23
Рамселар
20
Хендрикс
5
Швааб
26
Перейро
26
Перейро
5
Швааб
7
Нарсинг
34
Бергвейн
34
Бергвейн
7
Нарсинг
10
Гайтан
5
Тиагу
5
Тиагу
10
Гайтан
9
Гамейро
10
Карраско
10
Карраско
9
Гамейро
8
Ньигес
9
Торрес
9
Торрес
8
Ньигес
Остались в запасе
ПСВ
Атлетико
22
Ремко Пасвер
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Главный тренер
Филлип Коку
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
22
Ремко Пасвер
ВР
30
Йорди де Вейс
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Флориан Джозефзун
ПВ
Остались в запасе
99
Андре Морейра
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
10
Анхель Корреа
ПВ
Главный тренер
Филлип Коку
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча ПСВ - Атлетико
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Филипс
Где смотреть матч:
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