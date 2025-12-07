Введите ваш ник на сайте
«Бешикташ» – «Газиантеп»: прогноз и ставки на матч 8 декабря 2025 с коэффициентом 1.48

07 декабря 2025 9:00
Бешикташ - Газиантеп
08 дек. 2025, понедельник 20:00 | Турция. Суперлига, 15 тур
Перейти в онлайн матча
1.48
Победа «Бешикташ»
Сделать ставку

8 декабря в Стамбуле на громком «Долмабахче» в рамках 15-го тура турецкой Высшей лиги сойдутся «Бешикташ» и «Газиантеп» – два клуба из верхней части таблицы, которые стараются удержаться в борьбе за еврокубковые позиции. Хозяева постепенно возвращают уверенность после непростого старта, а гости показывают хороший баланс в атаке и защите. Ожидается динамичный матч с голами с обеих сторон.

«Бешикташ»

Хозяева набрали ход: три матча без поражений и 9 забитых мячей в пяти предыдущих встречах. Команда стабильно создаeт моменты и забивает в каждом из последних 10 матчей лиги. Тэмми Абрахам уверенно ведeт линию атаки – 10 голов в 20 матчах. Есть небольшие проблемы в обороне: 6 пропущенных мячей за 5 игр и нестабильность в домашней игре, но при поддержке трибун «орлы» выглядят очень мощно.

«Газиантеп»

Клуб тоже идeт неплохо – 22 очка и всего на два меньше соперника. Команда регулярно забивает (8 голов в пяти матчах) и в трeх последних турах обязательно отмечалась результативными действиями. Оборона более надeжна, чем у соперника, – всего 4 пропущенных за этот отрезок. Александру Максим ведeт команду в атаке. Однако против топ-клубов у «Газиантепа» бывают паузы, и очный уровень давления в Стамбуле будет выше обычного.

Факты о командах

«Бешикташ»

  • Забивает в 10 последних матчах
  • 1.80 забитых в среднем за 5 игр
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Не проигрывает дома в 7 из 8 встреч против соперника
  • Пропускает в среднем 1.20 за игру (5 последних матчей)

«Газиантеп»

  • Забивает в 4 последних матчах
  • 1.60 забитых в среднем за последние 5 игр
  • 0.80 пропущенных в среднем за 5 игр
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в 3 последних очных встречах

Личные встречи
42% (5)
25% (3)
33% (4)
17
Забитых мячей
13
1.42
В среднем за матч
1.08
3:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Турция. Суперлига, 27 тур
Бешикташ
1 : 2
10.03.2025
Газиантеп
Турция. Суперлига, 8 тур
Газиантеп
1 : 1
06.10.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 29 тур
Газиантеп
2 : 0
11.03.2024
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Бешикташ
2 : 0
30.10.2023
Газиантеп
Турция. Суперлига, 34 тур
Бешикташ
3 : 0
30.04.2023
Газиантеп
Турция. Суперлига, 15 тур
Газиантеп
1 : 1
25.12.2022
Бешикташ
Турция. Суперлига, 21 тур
Бешикташ
1 : 0
14.01.2022
Газиантеп
Турция. Суперлига, 2 тур
Газиантеп
0 : 0
21.08.2021
Бешикташ
Турция. Суперлига, 29 тур
Бешикташ
2 : 1
06.03.2021
Газиантеп
Турция. Суперлига, 8 тур
Газиантеп
3 : 1
06.11.2020
Бешикташ
Турция. Суперлига, 21 тур
Бешикташ
3 : 0
08.02.2020
Газиантеп
Турция. Суперлига, 4 тур
Газиантеп
3 : 2
14.09.2019
Бешикташ
Показать все

Прогноз на матч «Бешикташ» – «Газиантеп»

Обе команды в хорошем тонусе и проводят результативные серии. «Бешикташ» силeн дома, обязан контролировать игру и создавать моменты. «Газиантеп» умеет отвечать и стабильно реализует шансы, но гостевой фактор может ограничить их возможности по набору очков. При этом статистика последних встреч и атакующая форма клубов подсказывают, что матч будет живым и с большим количеством подходов. Минимальное преимущество – у хозяев, которые чаще играют первым номером и стабильнее в реализации.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Бешикташ» – коэффициент 1.48
  • Тотал больше 2.5 гола – коэффициент 1.88

1.48
Победа «Бешикташ»
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Турция. Суперлига
