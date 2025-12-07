8 декабря в Стамбуле на громком «Долмабахче» в рамках 15-го тура турецкой Высшей лиги сойдутся «Бешикташ» и «Газиантеп» – два клуба из верхней части таблицы, которые стараются удержаться в борьбе за еврокубковые позиции. Хозяева постепенно возвращают уверенность после непростого старта, а гости показывают хороший баланс в атаке и защите. Ожидается динамичный матч с голами с обеих сторон.

«Бешикташ»

Хозяева набрали ход: три матча без поражений и 9 забитых мячей в пяти предыдущих встречах. Команда стабильно создаeт моменты и забивает в каждом из последних 10 матчей лиги. Тэмми Абрахам уверенно ведeт линию атаки – 10 голов в 20 матчах. Есть небольшие проблемы в обороне: 6 пропущенных мячей за 5 игр и нестабильность в домашней игре, но при поддержке трибун «орлы» выглядят очень мощно.

«Газиантеп»

Клуб тоже идeт неплохо – 22 очка и всего на два меньше соперника. Команда регулярно забивает (8 голов в пяти матчах) и в трeх последних турах обязательно отмечалась результативными действиями. Оборона более надeжна, чем у соперника, – всего 4 пропущенных за этот отрезок. Александру Максим ведeт команду в атаке. Однако против топ-клубов у «Газиантепа» бывают паузы, и очный уровень давления в Стамбуле будет выше обычного.

Факты о командах

«Бешикташ»

Забивает в 10 последних матчах

1.80 забитых в среднем за 5 игр

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Не проигрывает дома в 7 из 8 встреч против соперника

Пропускает в среднем 1.20 за игру (5 последних матчей)

«Газиантеп»

Забивает в 4 последних матчах

1.60 забитых в среднем за последние 5 игр

0.80 пропущенных в среднем за 5 игр

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в 3 последних очных встречах

Прогноз на матч «Бешикташ» – «Газиантеп»

Обе команды в хорошем тонусе и проводят результативные серии. «Бешикташ» силeн дома, обязан контролировать игру и создавать моменты. «Газиантеп» умеет отвечать и стабильно реализует шансы, но гостевой фактор может ограничить их возможности по набору очков. При этом статистика последних встреч и атакующая форма клубов подсказывают, что матч будет живым и с большим количеством подходов. Минимальное преимущество – у хозяев, которые чаще играют первым номером и стабильнее в реализации.

Рекомендованные ставки