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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Бешикташ
Газиантеп - Бешикташ: обзор матча 21 августа 2021
Газиантеп
21.08.2021, суббота, 21:45
Турция. Суперлига, 2 тур
0 : 0
Завершен
Бешикташ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газиантеп - Бешикташ
76'
Замена
Р. Йилмаз
️️️️
Ф. Н'Сакаля
Замена
Т. Бервен
️️️️
R. Niyaz
76'
Замена
Д. Эрдоган
️️️️
Ж. Фигейредо
76'
68'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
К. Караман
67'
Замена
Г. Торе
️️️️
Р. Геззаль
Замена
Ф. Соялп
️️️️
А. Меркель
62'
46'
Замена
К. Ларин
️️️️
Д. Н'Куду
45'
+3
Желтая карточка
Д. Вида
Желтая карточка
А. Тошка
45'
+3
Замена
К. Эзер
️️️️
Н. Дико
32'
12'
Желтая карточка
Ф. Н'Сакаля
Желтая карточка
Х. Мендиль
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
6
Jefferson
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
5
Соуза
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
8
Фуркан Соялп
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
10
Кенан Эзер
ЦП
53
Yusuf Turk
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
4-2-4
19
Гювенк
37
Мендиль
3
Джилободжи
14
Тошка
70
Кициу
6
21
Меркель
5
Эрсой
25
Фигейредо
20
12
Дико
4-5-1
30
Дестаноглу
19
Розье
21
Вида
21
Н'Сакаля
23
Велинтон
5
Соуза
14
Н'Куду
48
Учан
18
Геззаль
13
Хатчинсон
19
Караман
21
Меркель
8
Соялп
8
Соялп
21
Меркель
25
Фигейредо
21
Эрдоган
21
Эрдоган
25
Фигейредо
12
Дико
10
Эзер
10
Эзер
12
Дико
20
19
Бервен
19
Бервен
20
21
Н'Сакаля
33
Йилмаз
33
Йилмаз
21
Н'Сакаля
18
Геззаль
30
Торе
30
Торе
18
Геззаль
14
Н'Куду
9
Ларин
9
Ларин
14
Н'Куду
19
Караман
44
Батшуайи
44
Батшуайи
19
Караман
Остались в запасе
Газиантеп
Бешикташ
27
Бурак Бозан
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
53
Yusuf Turk
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
34
Мерт Гюнок
ВР
20
Неджип Уйсал
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
35
Ulas Zengin
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
53
Yusuf Turk
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
20
Неджип Уйсал
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
Главный тренер
Серхен Ялчин
Статистика матча Газиантеп - Бешикташ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Газиантеп
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