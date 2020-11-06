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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Бешикташ
Газиантеп - Бешикташ: обзор матча 06 ноября 2020
Газиантеп
06.11.2020, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Бешикташ
44'
K. Mirallas
63'
М. Демир
90+7'
К. Эзер
61'
К. Ларин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Газиантеп - Бешикташ
ГОЛ! 3:1!
К. Эзер
Пас отдал
Г. Вурал
90'
+7
Замена
J.
️️️️
K. Mirallas
90'
+5
Замена
Г. Вурал
️️️️
А. Максим
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
В. Розье
Замена
Ф. Соялп
️️️️
А. Ветрих
90'
+4
Желтая карточка
K. Mirallas
90'
+1
Замена
C. Şahin
️️️️
М. Демир
82'
Замена
К. Эзер
️️️️
Н. Дико
76'
72'
Замена
Г. Ялчин
️️️️
К. Ларин
ГОЛ! 2:1!
М. Демир
Пас отдал
О. Джейлан
63'
61'
ГОЛ! 1:1!
К. Ларин
Пас отдал
В. Розье
57'
Замена
У. Ювакуран
️️️️
Р. Геззаль
55'
Красная карточка
Э. Дестаноглу
46'
Замена
Б. Менса
️️️️
О. Озякуп
46'
Замена
Соуза
️️️️
Д. Токез
ГОЛ! 1:0!
K. Mirallas
Пас отдал
М. Демир
44'
Желтая карточка
Н. Дико
24'
17'
Замена
Ф. Монтеро
️️️️
Велинтон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
77
Огюз Джейлан
ЦЗ
16
Pawel Olkowski
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
27
Жан-Армель Кана-Бийик
ЦЗ
4
Амедей Ветрих
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
87
Kevin Mirallas
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
18
Рашид Геззаль
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
24
Дорухан Токез
ЦП
9
Венсан Абубакар
ЦФ
9
Кайл Ларин
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Газиантеп
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
10
Кенан Эзер
ЦП
5
Kubilay Aktas
ЦП
6
Jefferson
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
55
Abdul Aziz Tetteh
ЦФ
Бешикташ
97
Утку Ювакуран
ВР
12
Erdogan Kaya
ЦЗ
3
Франсиско Монтеро
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
50
Гювен Ялчин
ЦП
5
Соуза
ЦП
43
Бернард Менса
ЦП
8
Картал Йилмаз
ЦП
22
Адем Льяич
АП
27
Атакан Юнер
ЦФ
3-2-2-3
19
Гювенк
14
Тошка
3
Джилободжи
27
Кана-Бийик
16
77
Джейлан
4
Ветрих
44
Максим
9
Демир
12
Дико
87
4-4-2
30
Дестаноглу
19
Розье
21
Вида
21
Н'Сакаля
23
Велинтон
13
Хатчинсон
15
Озякуп
24
Токез
18
Геззаль
9
Ларин
9
Абубакар
44
Максим
77
Вурал
77
Вурал
44
Максим
12
Дико
10
Эзер
10
Эзер
12
Дико
87
6
6
87
9
Демир
70
70
9
Демир
4
Ветрих
8
Соялп
8
Соялп
4
Ветрих
18
Геззаль
97
Ювакуран
97
Ювакуран
18
Геззаль
23
Велинтон
3
Монтеро
3
Монтеро
23
Велинтон
9
Ларин
50
Ялчин
50
Ялчин
9
Ларин
24
Токез
5
Соуза
5
Соуза
24
Токез
15
Озякуп
43
Менса
43
Менса
15
Озякуп
Остались в запасе
Газиантеп
Бешикташ
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
55
Abdul Aziz Tetteh
ЦФ
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
27
Атакан Юнер
ЦФ
12
Erdogan Kaya
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
25
Çağlar Şahin Akbaba
ЦФ
55
Abdul Aziz Tetteh
ЦФ
23
Mehmet Erdem Ugurlu
ЦЗ
5
Kubilay Aktas
ЦП
18
AndrÃ© Sousa
ЦП
Остались в запасе
27
Атакан Юнер
ЦФ
12
Erdogan Kaya
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
8
Картал Йилмаз
ЦП
22
Адем Льяич
АП
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Газиантеп - Бешикташ
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
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