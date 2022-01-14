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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Бешикташ - Газиантеп
Бешикташ - Газиантеп: обзор матча 14 января 2022
Бешикташ
14.01.2022, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 21 тур
1 : 0
Завершен
Газиантеп
67'
М. Батшуайи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бешикташ - Газиантеп
Желтая карточка
Соуза
90'
+3
Замена
К. Караман
️️️️
М. Батшуайи
90'
+2
84'
Желтая карточка
Д. Эрдоган
82'
Замена
А. Меркель
️️️️
А. Ветрих
Замена
Г. Торе
️️️️
Р. Геззаль
77'
77'
Замена
Т. Бервен
️️️️
R. Niyaz
72'
Желтая карточка
Y. Turk
ГОЛ! 1:0!
М. Батшуайи
67'
66'
Замена
Y. Turk
️️️️
А. Сагаль
Замена
К. Ларин
️️️️
Г. Ялчин
61'
Замена
О. Озякуп
️️️️
Э. Ильхан
61'
50'
Желтая карточка
А. Сагаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
23
Велинтон
ЦЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
50
Гювен Ялчин
ЦП
5
Соуза
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
18
Рашид Геззаль
ЦП
6
Эмирхан Ильхан
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
21
Доган Эрдоган
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
4
Амедей Ветрих
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
28
Анхело Сагаль
ЦФ
9
Мухаммет Демир
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
5
Эртугрул Эрсой
ЦФ
Бешикташ
1
Эмре Билгин
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
15
Огужан Озякуп
ЦП
9
Кайл Ларин
ЦФ
34
Kerem Kalafat
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
21
Александер Меркель
ЦП
70
Cenk Şahin
ЦП
80
Berke Gurbuz
ЦФ
19
Торгейр Бервен
ЦФ
53
Yusuf Turk
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
3-5-1-1
30
Дестаноглу
23
Велинтон
33
Йилмаз
19
Розье
5
Соуза
15
Пьянич
18
Геззаль
6
Ильхан
50
Ялчин
20
Уйсал
44
Батшуайи
2-4-4
19
Гювенк
3
Джилободжи
14
Тошка
44
Максим
4
Ветрих
8
Соялп
21
Эрдоган
5
Эрсой
20
9
Демир
28
Сагаль
18
Геззаль
30
Торе
30
Торе
18
Геззаль
6
Ильхан
15
Озякуп
15
Озякуп
6
Ильхан
50
Ялчин
9
Ларин
9
Ларин
50
Ялчин
44
Батшуайи
19
Караман
19
Караман
44
Батшуайи
4
Ветрих
21
Меркель
21
Меркель
4
Ветрих
20
19
Бервен
19
Бервен
20
28
Сагаль
53
53
28
Сагаль
Остались в запасе
Бешикташ
Газиантеп
70
Джан Боздоган
ЦП
1
Эмре Билгин
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
34
Kerem Kalafat
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
27
Бурак Бозан
ВР
70
Cenk Şahin
ЦП
80
Berke Gurbuz
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
Остались в запасе
70
Джан Боздоган
ЦП
1
Эмре Билгин
ВР
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
48
Салих Учан
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
34
Kerem Kalafat
ЦФ
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
70
Cenk Şahin
ЦП
80
Berke Gurbuz
ЦФ
17
Ekrem Kılıçarslan
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Итальяно
Статистика матча Бешикташ - Газиантеп
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Информация о матче
Стадион:
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