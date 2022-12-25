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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Газиантеп - Бешикташ
Газиантеп - Бешикташ: обзор матча 25 декабря 2022
Газиантеп
25.12.2022, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Бешикташ
71'
Ж. Фигейредо
86'
В. Вегхорст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Газиантеп - Бешикташ
Желтая карточка
А. Меркель
90'
+1
Замена
Х. Пехливан
️️️️
М. Ганоушек
88'
Замена
А. Кызылдаг
️️️️
М. Эскихеллак
88'
86'
ГОЛ! 1:1!
В. Вегхорст
Пас отдал
А. Масуаку
Желтая карточка
Э. Эрсой
81'
Замена
Л. Маркович
️️️️
Ж. Фигейредо
78'
Замена
А. Сагаль
️️️️
Ф. Соялп
73'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Фигейредо
Пас отдал
Ф. Соялп
71'
67'
Замена
А. Масуаку
️️️️
У. Мерас
67'
Замена
Д. Мюлека
️️️️
Н. Уйсал
46'
Замена
Н. Редмонд
️️️️
Д. Н'Куду
46'
Замена
С. Учан
️️️️
А. Хатчинсон
Желтая карточка
М. Евтович
28'
25'
Желтая карточка
Д. Н'Куду
Желтая карточка
Г. Гювенк
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Газиантеп
19
Гюнай Гювенк
ВР
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
3
Папи Джилободжи
ЦЗ
5
Эртугрул Эрсой
ЦЗ
23
Мацей Ганоушек
ЦЗ
8
Марко Евтович
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
8
Фуркан Соялп
ЦП
44
Александру Максим
ЦП
25
Жоао Фигейредо
ЦФ
19
Мустафа Эскихеллак
ЦФ
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
23
Велинтон
ЦЗ
5
Тайип Санук
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
20
Неджип Уйсал
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Газиантеп
27
Бурак Бозан
ВР
11
Халил Пехливан
ЦЗ
4
Арда Кызылдаг
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
10
Лука Станковски
ЦП
7
Вальмир Велиу
ЦФ
27
Омюрджан Артан
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
8
Лазар Маркович
ЦФ
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
27
Натан Редмонд
ЛВ
48
Салих Учан
ЦП
5
Соуза
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
8
Деле Алли
АП
11
Джексон Мюлека
ЦФ
4-4-2
19
Гювенк
70
Кициу
5
Эрсой
23
Ганоушек
3
Джилободжи
8
Евтович
8
Соялп
44
Максим
21
Меркель
19
Эскихеллак
25
Фигейредо
4-4-2
34
Гюнок
19
Розье
23
Велинтон
5
Санук
17
Мерас
13
Хатчинсон
14
Н'Куду
83
Фернандеш
20
Уйсал
23
Тосун
9
Вегхорст
23
Ганоушек
11
Пехливан
11
Пехливан
23
Ганоушек
19
Эскихеллак
4
Кызылдаг
4
Кызылдаг
19
Эскихеллак
8
Соялп
28
Сагаль
28
Сагаль
8
Соялп
25
Фигейредо
8
Маркович
8
Маркович
25
Фигейредо
17
Мерас
26
Масуаку
26
Масуаку
17
Мерас
13
Хатчинсон
48
Учан
48
Учан
13
Хатчинсон
14
Н'Куду
27
Редмонд
27
Редмонд
14
Н'Куду
20
Уйсал
11
Мюлека
11
Мюлека
20
Уйсал
Остались в запасе
Газиантеп
Бешикташ
27
Бурак Бозан
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
10
Лука Станковски
ЦП
7
Вальмир Велиу
ЦФ
27
Омюрджан Артан
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
5
Соуза
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
8
Деле Алли
АП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Остались в запасе
27
Бурак Бозан
ВР
14
Алин Тошка
ЦЗ
10
Лука Станковски
ЦП
7
Вальмир Велиу
ЦФ
27
Омюрджан Артан
ЦФ
11
Мирза Джихан
ЦФ
Остались в запасе
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
5
Соуза
ЦП
20
Керем Атакан Кесгин
ЦП
8
Деле Алли
АП
Главный тренер
Валерьен Исмаэль
Статистика матча Газиантеп - Бешикташ
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Газиантеп
Турция. Суперлига, 13 тур
Газиантеп
- : -
28.11.2026
Амед
Турция. Суперлига, 12 тур
Генчлербирлиги
1 : 0
21.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Истанбул Башакшехир
2 : 1
18.10.2026
Газиантеп
Бешикташ
Турция. Суперлига, 13 тур
Бешикташ
- : -
30.11.2026
Галатасарай
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
2 : 1
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Информация о матче
Стадион:
Газиантеп
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