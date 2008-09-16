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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
ПСВ - Атлетико
ПСВ - Атлетико: обзор матча 16 сентября 2008
ПСВ
16.09.2008, вторник, 22:45
Лига Чемпионов, группа D, 1 тур
0 : 3
Завершен
Атлетико
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча ПСВ - Атлетико
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
- : -
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Розетти
(Турин)
Помощники судьи:
Алессандро Станьоли
Сандро Россомандо (оба - Италия)
Делегат:
Пьерино Ларди (Швейцария)
Стадион:
Филипс
Посещаемость:
29000 из 35000 зрителей (82%)
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 00:50 (в записи)
Новости команд
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ПСВ
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Примера. «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетико» в Мадриде – 2:1
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