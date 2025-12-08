Введите ваш ник на сайте
«Кайрат» – «Олимпиакос»: прогноз и ставки на матч 9 декабря с коэффициентом 1.5

08 декабря 2025 9:00
9 декабря в Алматы «Кайрат» принимаeт «Олимпиакос» в матче заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Команды находятся внизу таблицы и потеряли шансы на выход, однако игра сохраняет турнирное значение – результат может повлиять на распределение мест и имиджевую составляющую. Обе стороны демонстрируют боевой настрой в последних встречах, а их недавние матчи в турнире получаются результативными.

«Кайрат»

Казахстанский клуб идeт на 35-й позиции с одним очком и не может победить в еврокубке пять матчей подряд. Но дома «Кайрат» традиционно силeн: в 6 из 8 последних игр на своeм поле команда не уступала. Коллектив активно использует давление через фланги, а лучший бомбардир Дастан Сатпаев (16 голов за сезон во всех турнирах) способен создать момент даже против сильной защиты. При этом оборона нестабильна: в 5 последних матчах ЛЧ пропущено 6 мячей.

«Олимпиакос»

Греческий клуб занимает 33-е место, также без побед в ЛЧ, но в последних встречах демонстрирует яркую атаку – 15 забитых мячей за 5 игр. Главная угроза – Эль-Кааби, уже оформивший 15 голов. «Олимпиакос» забивает в 13 матчах подряд, а в среднем в еврокубковых поединках выдаeт около трeх мячей за игру. При этом защита допускает ошибки – в 4 последних матчах ЛЧ команда пропускала.

Факты о командах

«Кайрат»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей дома
  • Забивает в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено за 5 игр
  • Не побеждает в ЛЧ 5 матчей подряд

«Олимпиакос»

  • Побеждает в 3 последних матчах во всех турнирах
  • Забивает в 13 матчах подряд
  • В среднем: 3.00 забито, 1.20 пропущено за 5 игр
  • Не выигрывает в ЛЧ 5 матчей

Прогноз на матч «Кайрат» – «Олимпиакос»

Хозяева способны создавать давление на домашнем поле и точно будут искать свои моменты. Однако атакующий потенциал «Олимпиакоса» выглядит значительно мощнее и стабильнее, особенно с учeтом серии результативных игр. Ожидается открытая встреча с преимуществом гостевой команды: «Кайрат» постарается выдать хороший матч для болельщиков, но гости, вероятно, качественнее реализуют моменты.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Олимпиакоса» – коэффициент 1.5
  • Тотал больше 2.5 гола – коэффициент 1.90

1.50
Победа «Олимпиакоса»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов
Рекомендуем
