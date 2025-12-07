Введите ваш ник на сайте
«Пиза» – «Парма»: прогноз и ставки на матч 8 декабря 2025 с коэффициентом 1.78

07 декабря 2025 8:00
Пиза - Парма
08 дек. 2025, понедельник 17:00 | Италия. Серия А, 14 тур
Перейти в онлайн матча
8 декабря на стадионе в Пизе встретятся соседи по нижней части таблицы, для которых каждое очко имеет высокую цену. «Пиза» идет на 18-м месте с 10 баллами, «Парма» – 17-я и опережает соперника лишь на один балл. Обе команды испытывают проблемы в атаке, но регулярно создают моменты, поэтому матч обещает получиться напряженным и равным.

«Пиза»

В прошлом туре команда уступила «Интеру», но по игре выглядит конкурентоспособно: в пяти последних встречах забила 5 и пропустила 6 мячей. На своем поле «Пиза» действует значительно увереннее – есть победа над «Кремонезе» и ничьи с «Сассуоло» и «Торино». Команда предпочитает играть плотно, избегая открытых перестрелок. Нзола остается единственным стабильным источником голов, но ему не хватает поддержки.

«Парма»

Коллектив также подошел к туру после поражения – 0:2 от «Удинезе». Однако до этого были победы над «Вероной» и «Мантовой» и ничья с «Миланом». Пеллегрино оформил уже 7 голов, что делает его одним из самых ярких игроков среди клубов из нижней части таблицы. При этом оборона нестабильна: пропускает «Парма» в среднем по 1.60 гола за игру за последние пять туров.

Факты о командах

«Пиза»

  • Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей
  • Забивает в 3 последних встречах с «Пармой»
  • В среднем: 1.00 забитого и 1.20 пропущенного за 5 матчей
  • Сильнее выступает дома, чем в гостях

«Парма»

  • Не проигрывает в 5 из 7 матчей против «Пизы»
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • В среднем: 1.40 забитого и 1.60 пропущенного за 5 матчей
  • Пропускает в 7 матчах подряд

Личные встречи
33% (1)
0% (0)
67% (2)
4
Забитых мячей
5
1.33
В среднем за матч
1.67
1:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Италия. Серия В, 25 тур
Парма
3 : 2
17.02.2024
Пиза
Италия. Серия В, 3 тур
Пиза
1 : 2
29.08.2023
Парма
Италия. Кубок, 1/32 финала
Парма
0 : 1
12.08.2018
Пиза

Прогноз на матч «Пиза» – «Парма»

Судя по статистике, команды близки по уровню, а их слабые места хорошо видны: оборона часто ошибается, атаки нестабильны, но способны наказать за момент невнимательности. «Пиза» играет осторожнее, особенно дома, тогда как «Парма» активнее впереди, но уязвима сзади. Вероятно, мы увидим равную борьбу с голами обеих команд: очко поможет каждому клубу в борьбе за выживание, поэтому рисковать по крупному никто не будет. Оптимально ожидать умеренно результативный матч.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – коэффициент 1.78
  • Тотал больше 2.0 – коэффициент 1.85

Автор: Воронцов Егор
Италия. Серия А Парма Пиза Интер Пиза
