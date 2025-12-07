8 декабря на стадионе в Пизе встретятся соседи по нижней части таблицы, для которых каждое очко имеет высокую цену. «Пиза» идет на 18-м месте с 10 баллами, «Парма» – 17-я и опережает соперника лишь на один балл. Обе команды испытывают проблемы в атаке, но регулярно создают моменты, поэтому матч обещает получиться напряженным и равным.

«Пиза»

В прошлом туре команда уступила «Интеру», но по игре выглядит конкурентоспособно: в пяти последних встречах забила 5 и пропустила 6 мячей. На своем поле «Пиза» действует значительно увереннее – есть победа над «Кремонезе» и ничьи с «Сассуоло» и «Торино». Команда предпочитает играть плотно, избегая открытых перестрелок. Нзола остается единственным стабильным источником голов, но ему не хватает поддержки.

Коллектив также подошел к туру после поражения – 0:2 от «Удинезе». Однако до этого были победы над «Вероной» и «Мантовой» и ничья с «Миланом». Пеллегрино оформил уже 7 голов, что делает его одним из самых ярких игроков среди клубов из нижней части таблицы. При этом оборона нестабильна: пропускает «Парма» в среднем по 1.60 гола за игру за последние пять туров.

Факты о командах

Не проигрывает в 6 из 8 последних матчей

Забивает в 3 последних встречах с «Пармой»

В среднем: 1.00 забитого и 1.20 пропущенного за 5 матчей

Сильнее выступает дома, чем в гостях

«Парма»

Не проигрывает в 5 из 7 матчей против «Пизы»

Забивает в 6 из 8 последних матчей

В среднем: 1.40 забитого и 1.60 пропущенного за 5 матчей

Пропускает в 7 матчах подряд

Прогноз на матч «Пиза» – «Парма»

Судя по статистике, команды близки по уровню, а их слабые места хорошо видны: оборона часто ошибается, атаки нестабильны, но способны наказать за момент невнимательности. «Пиза» играет осторожнее, особенно дома, тогда как «Парма» активнее впереди, но уязвима сзади. Вероятно, мы увидим равную борьбу с голами обеих команд: очко поможет каждому клубу в борьбе за выживание, поэтому рисковать по крупному никто не будет. Оптимально ожидать умеренно результативный матч.

Рекомендованные ставки