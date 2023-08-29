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Расписание матчей
Италия. Серия B
Пиза - Парма
Пиза - Парма: обзор матча 29 августа 2023
Пиза
29.08.2023, вторник, 21:30
Италия. Серия В, 3 тур
1 : 2
Завершен
Парма
84'
М. Валоти (П)
14'
А. Бонни
90+5'
А. Чолак
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Пиза - Парма
90'
+5
ГОЛ! 1:2!
А. Чолак
Пас отдал
Э. Дель Прато
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Валоти
84'
Замена
А. Калабрези
️️️️
Т. Барбиери
82'
Замена
G. Masucci
️️️️
М. Д'Алессандро
82'
81'
Замена
Эрнани
️️️️
А. Бернабе
Замена
R. Jureskin
️️️️
P. Beruatto
72'
Замена
Л. Трамони
️️️️
М. Марин
71'
59'
Замена
Й. Осорио
️️️️
С. Сом
59'
Замена
А. Бенедичак
️️️️
А. Бонни
56'
Вторая желтая
В. Кулибали
46'
Замена
А. Чолак
️️️️
А. Партипило
Желтая карточка
М. Марин
42'
Красная карточка
М. Леверб
28'
17'
Желтая карточка
В. Кулибали
14'
ГОЛ! 0:1!
А. Бонни
Пас отдал
С. Сом
9'
Желтая карточка
А. Партипило
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пиза
12
Николас
ВР
6
Максим Леверб
ЦЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
8
Мариуш Марин
ЦП
30
Alessandro Arena
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
20
P. Beruatto
ЦФ
9
Ян Млакар
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Парма
1
Леандро Чичисола
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
15
Энрико Дель Прато
ПЗ
26
Войо Кулибали
ПЗ
7
Валентин Михаила
ЛВ
19
Симон Сом
ОП
24
Науэль Эстевес
ЦП
80
Адриан Бернабе
ЦП
21
Антони Партипило
ЦФ
14
Анже-Йоан Бонни
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Пиза
22
Leonardo Loria
ВР
1
Ante Vuković
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
21
Лисандру Трамони
ЦП
6
Miha Trdan
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
3
Roko Jureskin
ЦП
14
Ассан Сек
ЦФ
26
Gaetano Masucci
ЦФ
32
Стефано Морео
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
Парма
16
Мартин Турк
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
71
Йордан Осорио
ЦЗ
18
Антуан Эно
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
23
Эрнани
ЦП
63
Federico Motti
ЦП
14
Антонио-Мирко Чолак
ЦФ
9
Адриан Бенедичак
ЦФ
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
3-4-1-2
12
Николас
6
Леверб
5
Канестрелли
4
Барбиери
44
Велозу
30
10
Валоти
8
Марин
77
Д'Алессандро
9
Млакар
20
4-1-2-1-2
1
Чичисола
26
Кулибали
15
Дель Прато
3
Циркати
19
Загаритис
19
Сом
24
Эстевес
80
Бернабе
7
Михаила
14
Бонни
21
Партипило
4
Барбиери
33
Калабрези
33
Калабрези
4
Барбиери
8
Марин
21
Трамони
21
Трамони
8
Марин
20
3
3
20
77
Д'Алессандро
26
26
77
Д'Алессандро
19
Сом
71
Осорио
71
Осорио
19
Сом
80
Бернабе
23
Эрнани
23
Эрнани
80
Бернабе
21
Партипило
14
Чолак
14
Чолак
21
Партипило
14
Бонни
9
Бенедичак
9
Бенедичак
14
Бонни
Остались в запасе
Пиза
Парма
22
Leonardo Loria
ВР
1
Ante Vuković
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
6
Miha Trdan
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
14
Ассан Сек
ЦФ
32
Стефано Морео
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
16
Мартин Турк
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
18
Антуан Эно
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
63
Federico Motti
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Остались в запасе
22
Leonardo Loria
ВР
1
Ante Vuković
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
6
Miha Trdan
ЦП
6
Адам Надь
ЦП
14
Ассан Сек
ЦФ
32
Стефано Морео
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
Остались в запасе
16
Мартин Турк
ВР
40
Эдоардо Корви
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
40
Ботонд Балог
ЦЗ
18
Антуан Эно
ЦП
11
Tjaš Begić
ЦП
63
Federico Motti
ЦП
21
Анас Хадж Мохамед
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Главный тренер
Фабио Пеккиа
Статистика матча Пиза - Парма
1
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Пиза
Италия. Серия В, 14 тур
Ареццо
- : -
29.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 13 тур
Пиза
1 : 1
25.11.2026
Модена
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 10 тур
Авеллино
2 : 0
01.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Парма
Италия. Серия А, 13 тур
Фрозиноне
- : -
28.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
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