Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Кремонезе» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

«Кремонезе» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

Вчера, 14:10
Кремонезе
10.05.2026, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 36 тур
3 : 0
Завершен
Пиза
31' Д. Варди 51' Ф. Бонаццоли 86' Д. Окереке
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Кремонезе
1
Эмиль Аудеро
ВР
3
Джузеппе Пеццелла
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
(К) ЦЗ
4
Томмазо Барбиери
ПЗ
24
Филиппо Терраччано
ПЗ
33
Альберто Грасси
ЦП
29
Юссеф Мале
ЦП
27
Яри Вандепутте
ЛВ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
10
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Пиза
1
Адриан Шемпер
ВР
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
(К) ЦЗ
2
Rosen Bozhinov
ЦЗ
35
Фелипе Лойола
ПЗ
21
Исак Вурал
ЦП
14
Эбенезер Акинсанмиро
АП
32
Стефано Морео
АП
7
Мехди Лери
ПВ
15
Idrissa Toure
ЦФ
81
Filip Stojilković
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Кремонезе
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
55
Франческо Фолино
ЦЗ
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
2
Мортен Торсбю
ЦП
38
Варрен Бондо
ЦП
18
Микеле Коллоколо
ЦП
7
Алессио Дзербин
ЛВ
77
Давид Окереке
ЦФ
99
Антонио Санабрия
ЦФ
9
Милан Джурич
ЦФ
Пиза
22
Симоне Скуффет
ВР
12
Николас
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
8
Мальте Хойхольт
ЦП
20
Михел Эбишер
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
11
Хуан Куадрадо
ПП
19
Самуэль Айлинг
ЛВ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
9
Хенрик Мейстер
ЦФ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Аудеро
3
Пеццелла
5
Луперто
15
Бьянкетти
4
Барбиери
24
Терраччано
33
Грасси
29
Мале
27
Вандепутте
10
Варди
90
Бонаццоли
4-1-3-2
1
Шемпер
35
Лойола
4
Караччоло
2
5
Канестрелли
21
Вурал
7
Лери
32
Морео
14
Акинсанмиро
81
15
5
Луперто
55
Фолино
55
Фолино
5
Луперто
29
Мале
2
Торсбю
2
Торсбю
29
Мале
3
Пеццелла
7
Дзербин
7
Дзербин
3
Пеццелла
27
Вандепутте
77
Окереке
77
Окереке
27
Вандепутте
10
Варди
99
Санабрия
99
Санабрия
10
Варди
7
Лери
3
Ангори
3
Ангори
7
Лери
32
Морео
33
Калабрези
33
Калабрези
32
Морео
21
Вурал
8
Хойхольт
8
Хойхольт
21
Вурал
81
9
Мейстер
9
Мейстер
81
14
Акинсанмиро
36
36
14
Акинсанмиро
Остались в запасе
Кремонезе
Пиза
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
18
Микеле Коллоколо
ЦП
9
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
22
Симоне Скуффет
ВР
12
Николас
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
11
Хуан Куадрадо
ПП
19
Самуэль Айлинг
ЛВ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Остались в запасе
69
Лапо Нава
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
23
Федерико Чеккерини
ЦЗ
30
Микаил Файе
ЦЗ
38
Варрен Бондо
ЦП
18
Микеле Коллоколо
ЦП
9
Милан Джурич
ЦФ
Остались в запасе
22
Симоне Скуффет
ВР
12
Николас
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
6
Мариуш Марин
ЦП
99
Лорран Перейра
АП
11
Хуан Куадрадо
ПП
19
Самуэль Айлинг
ЛВ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Давиде Никола
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Кремонезе
Точно не сыграют
Федерико Башкиротто
ПЗ
Фарис Мумбанья
ЦФ
Романо Флориани
ПЗ
Мартин Пайеро
ЦП
Пиза
Точно не сыграют
Daniel Denoon
ЦЗ
Маттео Трамони
ЛВ
Статистика матча Кремонезе - Пиза
2
3
Всего ударов по воротам
10
0
Удары в створ
6
0
Владение мячом %
77
23
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
7
1
Нарушения
10
12
Офсайды
1
2
Количество передач
736
222
Сейвы
0
2
Точность передач %
93
72
Удары мимо ворот
4
0
Удары из пределов штрафной
5
0
Удары из-за пределов штрафной
5
0
xG (ожидаемые голы)
1.32
0
xGP (предотвращенные голы)
-0.91
-0.91

Смотреть прямую трансляцию матча «Кремонезе» против «Пизы», 36-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кремонезе» – «Пиза»

«Кремонезе» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Пиза Кремонезе
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Ротенберг готов помочь Карпину в сборной России
12:53
Рэшфорд объяснил, почему хочет остаться в «Барселоне», вместо возврата в «МЮ»
12:45
Мбаппе ушел с тренировки «Реала» через 5 минут после решения по составу на Эль Класико
12:23
2
Талалаев ответил Радимову: «Не обсуждаю слова трусов, подлецов и бездельников»
12:12
16
Арбелоа высказался о своем будущем в «Реале»
11:57
«Зенит» может продать бразильского вингера за 40 миллионов
11:48
5
В «Локомотиве» сказали, есть ли у Батракова желание уйти
11:27
5
Орлов: «Глушенков так и не стал лидером «Зенита», к Соболеву у меня одна претензия»
11:10
13
Стало известно, рассматривают ли в «Локомотиве» кандидатуру Федотова
10:42
1
В «Локомотиве» не исключили ухода Воробьева
10:18
2
Все новости
Все новости
Видео«Ювентус» анонсировал матч с помощью российского фильма
9 мая
1
Итальянский клуб в 4-й раз за 11 лет вышел в Серию A
9 мая
Более 40 миллионов человек подписали петицию за уход Мбаппе из «Реала»
8 мая
8
ФотоИбрагимович радикально сменил имидж
7 мая
2
Ключевой игрок «Реала», пропустивший 1,5 месяца, будет готов к Эль Класико
4 мая
«Интер» выкупил футболиста «Манчестер Сити»
4 мая
Серия А. «Интер» победил «Парму» и досрочно стал чемпионом Италии
3 мая
Фото2-кратный победитель РПЛ стал тренером месяца в Серии А
2 мая
Две команды вылетели из Серии А
2 мая
Определилась первая команда, вышедшая в Серию А
1 мая
В «Милане» приняли решение по 40-летнему Модричу
1 мая
40-летний Модрич пропустит остаток сезона
27 апреля
Серия А. «Милан» и «Ювентус» обошлись без голов
26 апреля
Серия А. Экс-игрок ЦСКА спас для «Торино» ничью с лидирующим «Интером» (2:2)
26 апреля
Глава итальянских судей ушел в отставку на фоне обвинений в помощи «Интеру»
26 апреля
Фото«Милан» объявил о включении трех новых членов в Зал славы
25 апреля
4
У Конте есть три варианта продолжения карьеры
25 апреля
ВидеоФутболист «Наполи» установил в саду статую Марадоны
25 апреля
74-летнего Раньери выгнали из «Ромы»
25 апреля
Примера. «Реал» потерял очки с «Бетисом», пропустив на 94-й минуте от Бельерина (1:1)
25 апреля
4
Станкович стал фигурантом дела об элитных эскорт-услугах в Милане
23 апреля
10
«Милан» выбирает между двумя топ-форвардами
22 апреля
«Милан» может купить форварда «Атлетико» за 20-25 миллионов
22 апреля
ФотоМодрич в 14-й раз получил одну награду
21 апреля
Два клуба Серии А заинтересованы в Левандовском
19 апреля
Фото«Ювентус» продлил контракт с капитаном команды
18 апреля
Министр спорта Италии ответил на угрозы Чеферина
18 апреля
1
В Серии А обновили рекорд по числу голевых действий за сезон среди защитников
18 апреля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 