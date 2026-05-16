Семнадцатого мая 2026 года в 13:30 по Москве состоится поединок предпоследнего тура чемпионата Италии. Уже вылетевшая «Пиза» примет «Наполи», который сложил с себя полномочия обладателя Скудетто.

«Пиза»

«Пиза» предсказуемо возвращается в Серию Б, прослыв самой слабой командой элиты Кальчо в сезоне 2025/2026. Шутка ли, но перед игрой с «Наполи» «черно-синие» потерпели аж семь (!) поражений подряд.

Последние три игры:

Кремонезе – Пиза 3:0

Пиза – Лечче 1:2

Парма – Пиза 1:0

«Наполи»

«Адзурри» не смогли навязать борьбу «Интеру» в попытках защитить титул и отстали от новоиспеченных чемпионов на 15 (!) очков. Более того, «Наполи» еще не гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Выезд к «Пизе» становится критически важной историей.

Последние три игры:

Наполи – Болонья 2:3

Комо – Наполи 0:0

Наполи – Кремонезе 4:0

Очные встречи

Наполи – Пиза 3:2

Наполи – Пиза 3:1

Наполи – Пиза 2:0

Прогноз на матч «Пиза» – «Наполи»

В случае победы «Наполи» закроет вопрос с попаданием в ЛЧ, где, как вы наверняка знаете не особо умеет играть алленаторе команды из Неаполя Антонио Конте. Другой вопрос – останется ли сам Конте на следующий сезон? Есть разные варианты.

Как бы там ни было, никто не отменял денежных «плюшек» за попадание в главный клубный турнир Старого света. «Адзурри» обязаны обыгрывать «Пизу» в любом состоянии.

Прогноз: победа «Наполи» с форой -1, кеф – 1,66. Прогноз на счет – 0:2.