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«Пиза» – «Наполи»: прогноз и ставки на матч 17 мая 2026 с коэффициентом 1.66

16 мая 2026 12:52
Пиза - Наполи
17 мая 2026, воскресенье 13:00 | Италия. Серия А, 37 тур
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1.66
Победа «Наполи» с форой -1
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Семнадцатого мая 2026 года в 13:30 по Москве состоится поединок предпоследнего тура чемпионата Италии. Уже вылетевшая «Пиза» примет «Наполи», который сложил с себя полномочия обладателя Скудетто.

«Пиза»

«Пиза» предсказуемо возвращается в Серию Б, прослыв самой слабой командой элиты Кальчо в сезоне 2025/2026. Шутка ли, но перед игрой с «Наполи» «черно-синие» потерпели аж семь (!) поражений подряд.

Последние три игры:

  • Кремонезе – Пиза 3:0
  • Пиза – Лечче 1:2
  • Парма – Пиза 1:0

«Наполи»

«Адзурри» не смогли навязать борьбу «Интеру» в попытках защитить титул и отстали от новоиспеченных чемпионов на 15 (!) очков. Более того, «Наполи» еще не гарантировал себе место в Лиге чемпионов на следующий сезон. Выезд к «Пизе» становится критически важной историей.

Последние три игры:

  • Наполи – Болонья 2:3
  • Комо – Наполи 0:0
  • Наполи – Кремонезе 4:0

Очные встречи

  • Наполи – Пиза 3:2
  • Наполи – Пиза 3:1
  • Наполи – Пиза 2:0

Прогноз на матч «Пиза» – «Наполи»

В случае победы «Наполи» закроет вопрос с попаданием в ЛЧ, где, как вы наверняка знаете не особо умеет играть алленаторе команды из Неаполя Антонио Конте. Другой вопрос – останется ли сам Конте на следующий сезон? Есть разные варианты.

Как бы там ни было, никто не отменял денежных «плюшек» за попадание в главный клубный турнир Старого света. «Адзурри» обязаны обыгрывать «Пизу» в любом состоянии.

Прогноз: победа «Наполи» с форой -1, кеф – 1,66. Прогноз на счет – 0:2.

1.66
Победа «Наполи» с форой -1
Сделать ставку
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А Наполи Пиза
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