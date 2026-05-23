23.05.2026, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Лацио
Лацио
3-1-3-3
55
Фурланетто
34
Хила
26
Романьоли
77
Марушич
21
Белахьян
3
Пеллегрини
70
Башич
16
Деле-Баширу
22
Кансельери
14
Нослин
9
Педро
4-2-3-1
1
Шемпер
5
Канестрелли
2
33
Калабрези
3
Ангори
20
Эбишер
21
Вурал
7
Лери
32
Морео
7
Акинсанмиро
9
34
Хила
25
Провстгор
25
Провстгор
34
Хила
3
Пеллегрини
29
Лаццари
29
Лаццари
3
Пеллегрини
16
Деле-Баширу
28
28
16
Деле-Баширу
22
Кансельери
70
Мальдини
70
Мальдини
22
Кансельери
9
Педро
22
Диа
22
Диа
9
Педро
20
Эбишер
14
Лойола
14
Лойола
20
Эбишер
33
Калабрези
92
92
33
Калабрези
7
Акинсанмиро
6
Хойхольт
6
Хойхольт
7
Акинсанмиро
7
Лери
7
Куадрадо
7
Куадрадо
7
Лери
9
36
36
9
Остались в запасе
Лацио
Пиза
72
Nicolo Pannozzo
ВР
99
Giacomo Giacomone
ВР
4
Патрик
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
71
Valerio Farcomeni
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
10
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
27
Idrissa Toure
ЦФ
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Остались в запасе
72
Nicolo Pannozzo
ВР
99
Giacomo Giacomone
ВР
4
Патрик
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
71
Valerio Farcomeni
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
10
Петар Ратков
ЦФ
Остались в запасе
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
27
Idrissa Toure
ЦФ
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Статистика матча Лацио - Пиза
2
1
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
9
8
Офсайды
2
0
Количество передач
536
552
Сейвы
1
7
Точность передач %
88
88
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
7
0
xG (ожидаемые голы)
1.11
1.56
xGP (предотвращенные голы)
1.06
1.06
Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Пизы», 38-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая в 21:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Интер»
- Матч можно посмотреть в сервисе «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»