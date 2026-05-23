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  • «Лацио» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026

«Лацио» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026

23 мая, 20:35
Лацио
23.05.2026, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 38 тур
2 : 1
Завершен
Пиза
33' Ф. Деле-Баширу 35' Педро
23' С. Морео
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Лацио
55
Алессио Фурланетто
ВР
34
Марио Хила
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
3
Лука Пеллегрини
ЛП
21
Реда Белахьян
ОП
16
Фисайо Деле-Баширу
ЦП
70
Тома Башич
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
14
Тижани Нослин
ПВ
9
Педро
(К) ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Пиза
1
Адриан Шемпер
ВР
3
Самуэле Ангори
ЛЗ
5
Симоне Канестрелли
ЦЗ
2
Rosen Bozhinov
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
(К) ЦЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
21
Исак Вурал
ЦП
7
Эбенезер Акинсанмиро
АП
32
Стефано Морео
АП
7
Мехди Лери
ПВ
9
Filip Stojilković
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Лацио
72
Nicolo Pannozzo
ВР
99
Giacomo Giacomone
ВР
25
Оливер Провстгор
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
29
Мануэль Лаццари
ПЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
28
Adrian Przyborek
ЦП
71
Valerio Farcomeni
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
11
Густав Исаксен
ПП
22
Булайе Диа
ЦФ
10
Петар Ратков
ЦФ
Пиза
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Фелипе Лойола
ПЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
92
Brando Bettazzi
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
14
Калвин Стенгс
ПВ
36
Gabriele Piccinini
ЦФ
27
Idrissa Toure
ЦФ
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
3-1-3-3
55
Фурланетто
34
Хила
26
Романьоли
77
Марушич
21
Белахьян
3
Пеллегрини
70
Башич
16
Деле-Баширу
22
Кансельери
14
Нослин
9
Педро
4-2-3-1
1
Шемпер
5
Канестрелли
2
33
Калабрези
3
Ангори
20
Эбишер
21
Вурал
7
Лери
32
Морео
7
Акинсанмиро
9
34
Хила
25
Провстгор
25
Провстгор
34
Хила
3
Пеллегрини
29
Лаццари
29
Лаццари
3
Пеллегрини
16
Деле-Баширу
28
28
16
Деле-Баширу
22
Кансельери
70
Мальдини
70
Мальдини
22
Кансельери
9
Педро
22
Диа
22
Диа
9
Педро
20
Эбишер
14
Лойола
14
Лойола
20
Эбишер
33
Калабрези
92
92
33
Калабрези
7
Акинсанмиро
6
Хойхольт
6
Хойхольт
7
Акинсанмиро
7
Лери
7
Куадрадо
7
Куадрадо
7
Лери
9
36
36
9
Остались в запасе
Лацио
Пиза
72
Nicolo Pannozzo
ВР
99
Giacomo Giacomone
ВР
4
Патрик
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
71
Valerio Farcomeni
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
10
Петар Ратков
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
27
Idrissa Toure
ЦФ
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Остались в запасе
72
Nicolo Pannozzo
ВР
99
Giacomo Giacomone
ВР
4
Патрик
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
71
Valerio Farcomeni
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
10
Петар Ратков
ЦФ
Остались в запасе
12
Николас
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
16
Самуэль Айлинг
ЛВ
14
Калвин Стенгс
ПВ
27
Idrissa Toure
ЦФ
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
17
Рафиу Дуросинми
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Оскар Хильемарк
Лацио
Точно не сыграют
Эдоардо Мотта
ВР
Иван Проведель
ВР
Николо Ровелла
ОП
Нуну Тавареш
ЛЗ
Кеннет Тэйлор
ЦП
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
Пиза
Точно не сыграют
Антонио Караччоло
ЦЗ
Франческо Коппола
ЦЗ
Daniel Denoon
ЦЗ
Лорран Перейра
АП
Маттео Трамони
ЛВ
Мариуш Марин
ЦП
Статистика матча Лацио - Пиза
2
1
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
9
8
Офсайды
2
0
Количество передач
536
552
Сейвы
1
7
Точность передач %
88
88
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
7
0
xG (ожидаемые голы)
1.11
1.56
xGP (предотвращенные голы)
1.06
1.06

Смотреть прямую трансляцию матча «Лацио» против «Пизы», 38-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 мая в 21:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Лацио» – «Интер»

«Лацио» – «Пиза»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Пиза Лацио
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