«Милан» – «Верона»: прогноз и ставки на матч 28 декабря 2025 с коэффициентом 1.37

27 декабря 2025 9:12
Милан - Верона
28 дек. 2025, воскресенье 14:30 | Италия. Серия А, 17 тур
Перейти в онлайн матча
1.37
Победа «Милана»
Сделать ставку

28 декабря в рамках 17 тура чемпионата Италии «Милан» примет «Верону». Хозяева продолжают борьбу за лидерство в Серии А, тогда как гости находятся в зоне вылета и остро нуждаются в очках. Разница в турнирном положении и качестве состава очевидна, однако текущая форма команд позволяет ожидать не самый простой матч для фаворита.

«Милан»

«Милан» в прошлом туре сыграл вничью с «Сассуоло» (2:2) и после 15 матчей набрал 32 очка, занимая второе место в таблице. Команда не проигрывает в Серии А уже 14 матчей подряд и стабильно отличается в атаке – в девяти последних играх чемпионата «россонери» обязательно забивали. В последних пяти встречах «Милан» оформил 6 голов, но при этом пропустил 7, что указывает на определенные проблемы в обороне. Особенно важно, что команда пропускает в четырех матчах подряд, несмотря на уверенную игру дома, где не проигрывает в восьми последних встречах.

«Верона»

«Верона» в предыдущем туре неожиданно обыграла «Фиорентину» (2:1), но в целом сезон складывается крайне сложно. После 15 туров команда имеет 12 очков и занимает 18 место. В последних пяти матчах «Верона» забила 7 голов и пропустила 6, показывая боевой настрой в атаке. Команда забивает в четырех матчах подряд, однако оборона также регулярно допускает ошибки – серия с пропущенными мячами насчитывает четыре игры. На выезде «Вероне» традиционно тяжело, особенно против топ-клубов.

Факты о командах

«Милан»

  • 2 место после 15 туров
  • Не проигрывает в Серии А в 14 матчах подряд
  • Забивает в 9 последних матчах чемпионата
  • В среднем 1.20 забито и 1.40 пропущено за игру (последние 5 матчей)

«Верона»

  • 18 место после 15 туров
  • Забивает в 4 матчах подряд
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • В среднем 1.40 забито и 1.20 пропущено за игру (последние 5 матчей)

Личные встречи
67% (14)
19% (4)
14% (3)
39
Забитых мячей
21
1.86
В среднем за матч
1
4:1
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Италия. Серия А, 25 тур
Милан
1 : 0
15.02.2025
Верона
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
0 : 1
20.12.2024
Милан
Италия. Серия А, 29 тур
Верона
1 : 3
17.03.2024
Милан
Италия. Серия А, 5 тур
Милан
1 : 0
23.09.2023
Верона
Италия. Серия А, 38 тур
Милан
3 : 1
04.06.2023
Верона
Италия. Серия А, 10 тур
Верона
1 : 2
16.10.2022
Милан
Италия. Серия А, 36 тур
Верона
1 : 3
08.05.2022
Милан
Италия. Серия А, 8 тур
Милан
3 : 2
16.10.2021
Верона
Италия. Серия А, 26 тур
Верона
0 : 2
07.03.2021
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
2 : 2
08.11.2020
Верона
Италия. Серия А, 22 тур
Милан
1 : 1
02.02.2020
Верона
Италия. Серия А, 3 тур
Верона
0 : 1
15.09.2019
Милан
Италия. Серия А, 36 тур
Милан
4 : 1
05.05.2018
Верона
Италия. Серия А, 17 тур
Верона
3 : 0
17.12.2017
Милан
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
3 : 0
13.12.2017
Верона
Италия. Серия А, 35 тур
Верона
2 : 1
25.04.2016
Милан
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
1 : 1
13.12.2015
Верона
Италия. Серия А, 26 тур
Милан
2 : 2
07.03.2015
Верона
Италия. Серия А, 7 тур
Верона
1 : 3
19.10.2014
Милан
Италия. Серия А, 20 тур
Милан
1 : 0
19.01.2014
Верона
Италия. Серия А, 1 тур
Верона
2 : 1
24.08.2013
Милан
Показать все

Прогноз на матч «Милан» – «Верона»

«Милан» имеет подавляющее преимущество в очных встречах, выиграв девять последних матчей против «Вероны» и забивая в 13 играх подряд с этим соперником. При этом текущая форма гостей позволяет ожидать, что они смогут навязать борьбу и создать моменты у ворот хозяев. Тем не менее класс и стабильность «Милана», особенно на своем поле, должны сыграть решающую роль.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Милана» – коэффициент 1.37
  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85

1.37
Победа «Милана»
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Италия. Серия А Верона Милан
Рекомендуем
