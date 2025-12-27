28 декабря в рамках 17 тура чемпионата Италии «Милан» примет «Верону». Хозяева продолжают борьбу за лидерство в Серии А, тогда как гости находятся в зоне вылета и остро нуждаются в очках. Разница в турнирном положении и качестве состава очевидна, однако текущая форма команд позволяет ожидать не самый простой матч для фаворита.

«Милан»

«Милан» в прошлом туре сыграл вничью с «Сассуоло» (2:2) и после 15 матчей набрал 32 очка, занимая второе место в таблице. Команда не проигрывает в Серии А уже 14 матчей подряд и стабильно отличается в атаке – в девяти последних играх чемпионата «россонери» обязательно забивали. В последних пяти встречах «Милан» оформил 6 голов, но при этом пропустил 7, что указывает на определенные проблемы в обороне. Особенно важно, что команда пропускает в четырех матчах подряд, несмотря на уверенную игру дома, где не проигрывает в восьми последних встречах.

«Верона»

«Верона» в предыдущем туре неожиданно обыграла «Фиорентину» (2:1), но в целом сезон складывается крайне сложно. После 15 туров команда имеет 12 очков и занимает 18 место. В последних пяти матчах «Верона» забила 7 голов и пропустила 6, показывая боевой настрой в атаке. Команда забивает в четырех матчах подряд, однако оборона также регулярно допускает ошибки – серия с пропущенными мячами насчитывает четыре игры. На выезде «Вероне» традиционно тяжело, особенно против топ-клубов.

Факты о командах

«Милан»

2 место после 15 туров

Не проигрывает в Серии А в 14 матчах подряд

Забивает в 9 последних матчах чемпионата

В среднем 1.20 забито и 1.40 пропущено за игру (последние 5 матчей)

«Верона»