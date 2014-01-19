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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Верона
Милан - Верона: обзор матча 19 января 2014
Милан
19.01.2014, воскресенье, 23:45
Италия. Серия А, 20 тур
1 : 0
Завершен
Верона
82'
М. Балотелли (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Верона
89'
Замена
М. Донадель
️️️️
Э. Чирильяно
86'
Замена
Б. Янкович
️️️️
А. Гонсалес
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Балотелли
82'
Желтая карточка
Р. Монтоливо
78'
Замена
А. Петанья
️️️️
Робиньо
76'
Желтая карточка
М. Сильвестре
72'
Замена
В. Бирса
️️️️
К. Хонда
63'
61'
Замена
Р. Мартиньо
️️️️
Д. Качья
Замена
М. Сильвестре
️️️️
Д. Бонера
53'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
18
Урби Эмануэльсон
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЛП
34
Найджел Де Йонг
ОП
10
Кака
АП
3
Кейсуке Хонда
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Верона
77
Рафаэль
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
22
Доменико Майетта
ЦЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
21
Хуанито
ЛВ
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
49
Ромуло
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
21
Даниэле Качья
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Милан
40
Фердинандо Коппола
ВР
22
Габриэл
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Верона
98
Даниэле Борра
ВР
12
Николас
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
33
Маттео Рубин
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
33
Марко Донадель
ЦП
29
Рафаэль Мартиньо
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
4-1-2-1-2
32
Аббьяти
18
Эмануэльсон
25
Сапата
23
Бонера
22
Де Шильо
34
Де Йонг
18
Монтоливо
3
Хонда
10
Кака
70
Робиньо
45
Балотелли
4-3-2-1
77
Рафаэль
32
Гонсалес
18
Морас
22
Майетта
33
Агостини
14
Чирильяно
20
Халлфредссон
49
Ромуло
11
Итурбе
21
Хуанито
21
Качья
23
Бонера
26
Сильвестре
26
Сильвестре
23
Бонера
3
Хонда
23
Бирса
23
Бирса
3
Хонда
70
Робиньо
37
Петанья
37
Петанья
70
Робиньо
14
Чирильяно
33
Донадель
33
Донадель
14
Чирильяно
21
Качья
29
Мартиньо
29
Мартиньо
21
Качья
32
Гонсалес
7
Янкович
7
Янкович
32
Гонсалес
Остались в запасе
Милан
Верона
40
Фердинандо Коппола
ВР
22
Габриэл
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
98
Даниэле Борра
ВР
12
Николас
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
33
Маттео Рубин
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
5
Массимо Донати
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
40
Фердинандо Коппола
ВР
22
Габриэл
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
Остались в запасе
98
Даниэле Борра
ВР
12
Николас
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
33
Маттео Рубин
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ЦЗ
5
Массимо Донати
ЦП
30
Годфред Донса
ЦП
Главный тренер
Кларенс Зеедорф
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Милан - Верона
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:40 (прямая)
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