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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Верона
Милан - Верона: обзор матча 13 декабря 2015
Милан
13.12.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 16 тур
1 : 1
Завершен
Верона
52'
К. Бакка
56'
Л. Тони (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Верона
Желтая карточка
Ю. Куцка
86'
86'
Желтая карточка
П. Голлини
Замена
А. Черчи
️️️️
М. Ньянг
82'
82'
Желтая карточка
Рафаэль
81'
Замена
Хуанито
️️️️
Л. Греко
79'
Замена
М. Бьянкетти
️️️️
П. Вшолек
78'
Замена
Б. Янкович
️️️️
Л. Силигарди
Замена
А. Бертолаччи
️️️️
Р. Монтоливо
78'
Желтая карточка
И. Абате
73'
72'
Желтая карточка
А. Ионицэ
Желтая карточка
Д. Бонавентура
72'
72'
Желтая карточка
П. Вшолек
68'
Желтая карточка
Э. Пизано
Замена
Ю. Куцка
️️️️
Л. Адриано
62'
61'
Желтая карточка
В. Морас
Красная карточка
Н. Де Йонг
56'
56'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Тони
ГОЛ! 1:0!
К. Бакка
Пас отдал
Л. Адриано
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
33
Алекс
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
34
Найджел Де Йонг
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
77
Рафаэль
ВР
5
Эрос Пизано
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
7
Джакопо Сала
ЦП
43
Федерико Вивиани
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
18
Лука Тони
ЦФ
26
Лука Силигарди
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Милан
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
3
Кейсуке Хонда
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
33
Юрай Куцка
ЦП
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Верона
40
Фердинандо Коппола
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
21
Хуанито
ЛВ
97
Лука Кеккин
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
4-3-3
1
Доннарумма
22
Де Шильо
26
Романьоли
33
Алекс
20
Абате
18
Монтоливо
7
Бонавентура
34
Де Йонг
4
Адриано
99
Ньянг
70
Бакка
2-4-1-2
95
Голлини
5
Пизано
18
Морас
43
Вивиани
19
Греко
17
Ионицэ
7
Сала
22
Вшолек
26
Силигарди
18
Тони
4
Адриано
33
Куцка
33
Куцка
4
Адриано
18
Монтоливо
91
Бертолаччи
91
Бертолаччи
18
Монтоливо
99
Ньянг
7
Черчи
7
Черчи
99
Ньянг
22
Вшолек
15
Бьянкетти
15
Бьянкетти
22
Вшолек
19
Греко
21
Хуанито
21
Хуанито
19
Греко
26
Силигарди
7
Янкович
7
Янкович
26
Силигарди
Остались в запасе
Милан
Верона
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
3
Кейсуке Хонда
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
Главный тренер
Синиша Михайлович
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
97
Лука Кеккин
ЦП
40
Фердинандо Коппола
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
97
Алессандро Ливьери
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
3
Кейсуке Хонда
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
Остались в запасе
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
97
Лука Кеккин
ЦП
40
Фердинандо Коппола
ВР
22
Филип Хеландер
ЦЗ
2
Клаудио Винк
ЦЗ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Синиша Михайлович
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Милан - Верона
3
1
6
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 3
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