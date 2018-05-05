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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Верона
Милан - Верона: обзор матча 05 мая 2018
Милан
05.05.2018, суббота, 19:00
Италия. Серия А, 36 тур
4 : 1
Завершен
Верона
11'
Х. Чалханоглу
32'
П. Кутроне
49'
И. Абате
89'
Ф. Борини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Верона
ГОЛ! 4:0!
Ф. Борини
Пас отдал
Д. Бонавентура
89'
Желтая карточка
М. Мусаккио
69'
ГОЛ! 3:0!
И. Абате
Пас отдал
Сусо
49'
ГОЛ! 2:0!
П. Кутроне
Пас отдал
Д. Бонавентура
32'
ГОЛ! 1:0!
Х. Чалханоглу
Пас отдал
Сусо
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
28
Томас Арто
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
49
Ромуло
ЦП
9
Бруно Петкович
ЦФ
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
7
Алессио Черчи
ЦФ
10
Ридер
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Верона
12
Николас
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
17
Роландо Ааронс
ЛВ
6
Марко Фоссати
ОП
4
Франко Сукулини
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Доннарумма
13
Родригес
26
Романьоли
19
Бонуччи
20
Абате
5
Локателли
20
Чалханоглу
7
Бонавентура
19
Кессье
10
Сусо
10
Кутроне
2-1-5
16
Сильвестри
28
Арто
4
Караччоло
49
Ромуло
9
Петкович
93
Фарес
10
Ридер
7
Черчи
7
Беардзотти
Остались в запасе
Милан
Верона
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
6
Марко Фоссати
ОП
17
Роландо Ааронс
ЛВ
12
Николас
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
30
Марко Сторари
ВР
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
6
Марко Фоссати
ОП
17
Роландо Ааронс
ЛВ
12
Николас
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
4
Франко Сукулини
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Милан - Верона
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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