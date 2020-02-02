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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Верона
Милан - Верона: обзор матча 02 февраля 2020
Милан
02.02.2020, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 22 тур
1 : 1
Завершен
Верона
29'
Х. Чалханоглу
13'
Д. Фараони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Верона
90'
+5
Желтая карточка
М. Сильвестри
90'
+4
Замена
П. Давидович
️️️️
М. Дзакканьи
90'
+3
Желтая карточка
Ф. Борини
Замена
Д. Мальдини
️️️️
С. Кастильехо
90'
+3
86'
Желтая карточка
М. Пессина
Замена
А. Салемакерс
️️️️
Д. Калабрия
77'
70'
Замена
Ф. Борини
️️️️
В. Верре
68'
Красная карточка
С. Амрабат
Замена
Л. Пакета
️️️️
Д. Бонавентура
64'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
45'
+1
ГОЛ! 1:1!
Х. Чалханоглу
29'
24'
Желтая карточка
А. Ррахмани
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Фараони
Пас отдал
М. Дзакканьи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
32
Маттео Пессина
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
70
Даниэль Мальдини
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
Верона
23
Борис Радунович
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
4-3-3
1
Доннарумма
19
Эрнандес
26
Романьоли
37
Мусаккио
2
Калабрия
20
Чалханоглу
19
Кессье
7
Бонавентура
27
Леау
9
Ребич
70
Кастильехо
4-4-1-1
16
Сильвестри
19
Фараони
22
Гюнтер
3
Кумбула
13
Ррахмани
44
Велозу
4
Амрабат
26
Верре
32
Пессина
10
Дзакканьи
88
Лазович
7
Бонавентура
11
Пакета
11
Пакета
7
Бонавентура
70
Кастильехо
70
Мальдини
70
Мальдини
70
Кастильехо
2
Калабрия
56
Салемакерс
56
Салемакерс
2
Калабрия
10
Дзакканьи
27
Давидович
27
Давидович
10
Дзакканьи
26
Верре
16
Борини
16
Борини
26
Верре
Остались в запасе
Милан
Верона
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
Главный тренер
Стефано Пиоли
23
Борис Радунович
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
31
Асмир Бегович
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
Остались в запасе
23
Борис Радунович
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
9
Валентин Эйссерик
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
14
Мариуш Степински
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Милан - Верона
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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