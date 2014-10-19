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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Милан
Верона - Милан: обзор матча 19 октября 2014
Верона
19.10.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 3
Завершен
Милан
87'
Н. Лопес
21'
Р. Маркес Пинто (АГ)
27'
К. Хонда
56'
К. Хонда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Милан
Желтая карточка
П. Тахцидис
90'
+5
Вторая желтая
Р. Маркес
90'
+3
ГОЛ! 1:3!
Н. Лопес
Пас отдал
В. Морас
87'
85'
Замена
Д. Бонера
️️️️
К. Хонда
83'
Желтая карточка
К. Хонда
77'
Замена
Д. Бонавентура
️️️️
С. Эль-Шаарави
Желтая карточка
Р. Маркес
72'
Замена
Н. Лопес
️️️️
А. Ионицэ
72'
69'
Замена
Ж. Менез
️️️️
Ф. Торрес
Замена
Нене
️️️️
Хуанито
69'
Замена
Г. Кампаньяро
️️️️
Б. Янкович
67'
56'
ГОЛ! 0:3!
К. Хонда
Пас отдал
А. Рами
Желтая карточка
А. Агостини
29'
27'
ГОЛ! 0:2!
К. Хонда
Пас отдал
С. Эль-Шаарави
21'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Маркес Пинто
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
77
Рафаэль
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
18
Лука Тони
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
33
Алекс
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
15
Андреа Поли
ЦП
4
Салли Мунтари
ЦП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
7
Нене
ЦФ
Милан
22
Михаэль Агацци
ВР
13
Диего Лопес
ВР
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
4-3-1-2
77
Рафаэль
33
Агостини
25
Маркес Пинто
18
Морас
4
Маркес
20
Халлфредссон
77
Тахцидис
17
Ионицэ
21
Хуанито
18
Тони
7
Янкович
4-1-3-1-1
32
Аббьяти
22
Де Шильо
33
Алекс
23
Рами
20
Абате
2
Эссьен
3
Хонда
15
Поли
4
Мунтари
92
Эль-Шаарави
9
Торрес
7
Янкович
15
Кампаньяро
15
Кампаньяро
7
Янкович
17
Ионицэ
11
Лопес
11
Лопес
17
Ионицэ
21
Хуанито
7
Нене
7
Нене
21
Хуанито
3
Хонда
23
Бонера
23
Бонера
3
Хонда
92
Эль-Шаарави
7
Бонавентура
7
Бонавентура
92
Эль-Шаарави
9
Торрес
7
Менез
7
Менез
9
Торрес
Остались в запасе
Верона
Милан
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
22
Михаэль Агацци
ВР
13
Диего Лопес
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Остались в запасе
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
22
Франческо Бенусси
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
32
Алехандро Гонсалес
ПЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
16
Хавьер Савиола
ЦФ
Остались в запасе
22
Михаэль Агацци
ВР
13
Диего Лопес
ВР
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
7
Пабло Армеро
ЛП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Статистика матча Верона - Милан
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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