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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Милан
Верона - Милан: обзор матча 17 декабря 2017
Верона
17.12.2017, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 17 тур
3 : 0
Завершен
Милан
24'
А. Караччоло
55'
М. Кен
77'
Д. Бесса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Милан
90'
+1
Красная карточка
Сусо
ГОЛ! 3:0!
Д. Бесса
Пас отдал
Ромуло
77'
Желтая карточка
М. Бюхель
59'
ГОЛ! 2:0!
М. Кен
Пас отдал
Д. Бесса
55'
49'
Желтая карточка
А. Романьоли
45'
+3
Желтая карточка
Ф. Борини
Желтая карточка
Б. Сукулини
35'
ГОЛ! 1:0!
А. Караччоло
Пас отдал
Ромуло
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
12
Николас
ВР
25
Алекс Феррари
ЦЗ
4
Антонио Караччоло
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
10
Маттиа Валоти
ЦП
49
Ромуло
ЦП
5
Бруно Сукулини
ЦП
10
Марсель Бюхель
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Сусо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Верона
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
6
Марко Фоссати
ОП
11
Даниэль Бесса
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
Милан
30
Марко Сторари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
4-4-2
12
Николас
25
Феррари
28
Арто
4
Касерес
4
Караччоло
10
Валоти
5
Сукулини
10
Бюхель
49
Ромуло
10
Верде
7
Черчи
4-3-1-2
1
Доннарумма
2
Калабрия
26
Романьоли
19
Бонуччи
13
Родригес
7
Бонавентура
18
Монтоливо
19
Кессье
10
Сусо
9
Калинич
16
Борини
Остались в запасе
Верона
Милан
6
Марко Фоссати
ОП
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
30
Марко Сторари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
6
Лукас Билья
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
6
Марко Фоссати
ОП
40
Фердинандо Коппола
ВР
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Мойзе Кен
ЦФ
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
Остались в запасе
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
30
Марко Сторари
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
13
Лука Антонелли
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
6
Лукас Билья
ЦП
19
Андре Силва
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Верона - Милан
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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