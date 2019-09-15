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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Милан
Верона - Милан: обзор матча 15 сентября 2019
Верона
15.09.2019, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 3 тур
0 : 1
Завершен
Милан
68'
К. Пентек (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Милан
90'
+5
Красная карточка
Д. Калабрия
86'
Желтая карточка
А. Ребич
Желтая карточка
М. Сильвестри
85'
Замена
С. Ди Кармине
️️️️
М. Дзакканьи
79'
Замена
Д. Тутино
️️️️
А. Ррахмани
79'
Желтая карточка
С. Амрабат
74'
68'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
К. Пентек
Замена
М. Пессина
️️️️
В. Верре
67'
Желтая карточка
К. Гюнтер
65'
46'
Замена
А. Ребич
️️️️
Л. Пакета
Желтая карточка
М. Велозу
40'
35'
Желтая карточка
Л. Пакета
24'
Желтая карточка
К. Пентек
Красная карточка
М. Степински
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
3
Мараш Кумбула
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
14
Мариуш Степински
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
10
Сусо
ПВ
9
Кшиштоф Пентек
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Верона
23
Борис Радунович
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
99
Дженнаро Тутино
ЦФ
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Милан
59
Маттео Сончин
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
33
Раде Крунич
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
4-3-1-2
16
Сильвестри
13
Ррахмани
22
Гюнтер
3
Кумбула
19
Фараони
4
Амрабат
44
Велозу
26
Верре
10
Дзакканьи
88
Лазович
14
Степински
4-3-2-1
1
Доннарумма
2
Калабрия
37
Мусаккио
26
Романьоли
13
Родригес
20
Чалханоглу
19
Кессье
6
Билья
10
Сусо
11
Пакета
9
Пентек
26
Верре
32
Пессина
32
Пессина
26
Верре
13
Ррахмани
99
Тутино
99
Тутино
13
Ррахмани
10
Дзакканьи
11
Ди Кармине
11
Ди Кармине
10
Дзакканьи
11
Пакета
9
Ребич
9
Ребич
11
Пакета
Остались в запасе
Верона
Милан
23
Борис Радунович
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
27
Рафаэль Леау
ЛВ
59
Маттео Сончин
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
33
Раде Крунич
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Остались в запасе
23
Борис Радунович
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
6
Лиам Хендерсон
ЦП
27
Андреа Данци
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Остались в запасе
27
Рафаэль Леау
ЛВ
59
Маттео Сончин
ВР
17
Антонио Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
3
Лео Дуарте
ЦЗ
33
Раде Крунич
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Марко Джампаоло
Статистика матча Верона - Милан
4
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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