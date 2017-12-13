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Расписание матчей
Италия. Кубок
Милан - Верона
Милан - Верона: обзор матча 13 декабря 2017
Милан
13.12.2017, среда, 22:45
Италия. Кубок, 1/8 финала
3 : 0
Завершен
Верона
23'
Сусо
30'
А. Романьоли
55'
П. Кутроне
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Милан - Верона
ГОЛ! 3:0!
П. Кутроне
Пас отдал
Сусо
55'
ГОЛ! 2:0!
А. Романьоли
Пас отдал
А. Силва
30'
ГОЛ! 1:0!
Сусо
Пас отдал
Д. Калабрия
23'
16'
Желтая карточка
Б. Сукулини
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
19
Франк Кессье
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
7
Джакомо Бонавентура
ЦП
10
Сусо
ПВ
19
Андре Силва
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
18
Самуэль Супрайен
ЦЗ
28
Томас Арто
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
6
Марко Фоссати
ОП
5
Бруно Сукулини
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
49
Ромуло
ЦП
9
Мойзе Кен
ЦФ
93
Мохаммед Фарес
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Верона
40
Фердинандо Коппола
ВР
29
Любомир Тупта
ЛВ
4
Симон Ланер
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
4-3-1-2
1
Доннарумма
13
Родригес
19
Бонуччи
26
Романьоли
2
Калабрия
19
Кессье
18
Монтоливо
7
Бонавентура
10
Сусо
10
Кутроне
19
Силва
3-1-3-2
16
Сильвестри
18
Супрайен
28
Арто
25
Феррари
6
Фоссати
5
Сукулини
11
Бесса
49
Ромуло
93
Фарес
9
Кен
Остались в запасе
Милан
Верона
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
29
Любомир Тупта
ЛВ
40
Фердинандо Коппола
ВР
4
Симон Ланер
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ЦЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
29
Габриэль Палетта
ЦЗ
6
Лукас Билья
ЦП
21
Никколо Дзанеллато
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Остались в запасе
29
Любомир Тупта
ЛВ
40
Фердинандо Коппола
ВР
4
Симон Ланер
ЦП
10
Маттиа Валоти
ЦП
4
Франко Сукулини
ЦП
7
Энрико Беардзотти
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Милан - Верона
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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