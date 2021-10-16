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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Верона
Милан - Верона: обзор матча 16 октября 2021
Милан
16.10.2021, суббота, 21:45
Италия. Серия А, 8 тур
3 : 2
Завершен
Верона
59'
О. Жиру
76'
Ф. Кессье (П)
78'
К. Гюнтер (АГ)
7'
Д. Капрари
24'
А. Барак (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Верона
Замена
С. Тонали
️️️️
О. Жиру
82'
Желтая карточка
Ф. Балло-Туре
81'
79'
Замена
М. Кансельери
️️️️
Д. Лазович
ГОЛ в свои ворота! 3:2!
К. Гюнтер
78'
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
И. Беннасер
77'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ф. Кессье
76'
64'
Замена
К. Ласанья
️️️️
Н. Калинич
60'
Замена
А. Тамез
️️️️
М. Велозу
60'
Замена
Д. Симеоне
️️️️
Д. Капрари
ГОЛ! 1:2!
О. Жиру
Пас отдал
Р. Леау
59'
54'
Желтая карточка
М. Велозу
46'
Замена
Б. Шутало
️️️️
Ф. Чеккерини
Замена
Р. Крунич
️️️️
Д. Мальдини
46'
Замена
С. Кастильехо
️️️️
А. Салемакерс
46'
38'
Желтая карточка
Н. Казале
Замена
Р. Леау
️️️️
А. Ребич
36'
25'
Желтая карточка
Н. Калинич
24'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
А. Барак
7'
ГОЛ! 0:1!
Д. Капрари
Пас отдал
М. Велозу
5'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
70
Даниэль Мальдини
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
16
Николо Казале
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
20
Иван Илич
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
72
Антонин Барак
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Никола Калинич
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Милан
99
Андреас Юнгдаль
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
11
Даниэль Бесса
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
4-2-3-1
16
Тэтэрушану
97
Балло-Туре
23
Томори
26
Романьоли
2
Калабрия
10
Беннасер
19
Кессье
9
Ребич
70
Мальдини
56
Салемакерс
9
Жиру
4-3-1-2
96
Монтипо
19
Фараони
16
Казале
11
Чеккерини
22
Гюнтер
20
Илич
44
Велозу
88
Лазович
72
Барак
9
Калинич
10
Капрари
9
Ребич
27
Леау
27
Леау
9
Ребич
9
Жиру
16
Тонали
16
Тонали
9
Жиру
70
Мальдини
33
Крунич
33
Крунич
70
Мальдини
56
Салемакерс
70
Кастильехо
70
Кастильехо
56
Салемакерс
10
Беннасер
11
Ибрагимович
11
Ибрагимович
10
Беннасер
11
Чеккерини
44
Шутало
44
Шутало
11
Чеккерини
44
Велозу
61
Тамез
61
Тамез
44
Велозу
88
Лазович
22
Кансельери
22
Кансельери
88
Лазович
9
Калинич
15
Ласанья
15
Ласанья
9
Калинич
10
Капрари
18
Симеоне
18
Симеоне
10
Капрари
Остались в запасе
Милан
Верона
99
Андреас Юнгдаль
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
Главный тренер
Игор Тудор
Остались в запасе
99
Андреас Юнгдаль
ВР
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
13
Андреа Конти
ПЗ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Остались в запасе
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
45
Мерт Четин
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
27
Кевин Рюгг
ПЗ
11
Даниэль Бесса
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Игор Тудор
Статистика матча Милан - Верона
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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