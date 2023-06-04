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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Верона
Милан - Верона: обзор матча 04 июня 2023
Милан
04.06.2023, воскресенье, 22:00
Италия. Серия А, 38 тур
3 : 1
Завершен
Верона
45+1'
О. Жиру (П)
85'
Р. Леау
90+1'
Р. Леау
72'
Д. Фараони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Верона
ГОЛ! 3:1!
Р. Леау
Пас отдал
А. Салемакерс
90'
+1
Желтая карточка
Т. Эрнандес
89'
Замена
А. Миранте
️️️️
М. Меньян
89'
86'
Замена
О. Абильдгор
️️️️
Сулемана
ГОЛ! 2:1!
Р. Леау
Пас отдал
Ф. Томори
85'
85'
Замена
П. Давидович
️️️️
Х. Кабаль
Замена
А. Салемакерс
️️️️
Ж. Мессьяс
85'
Замена
А. Флоренци
️️️️
Д. Калабрия
84'
78'
Замена
А. Гайч
️️️️
С. Нгонг
77'
Желтая карточка
Ф. Депаоли
72'
ГОЛ! 1:1!
Д. Фараони
Пас отдал
Д. Лазович
Замена
Ш. Де Кетеларе
️️️️
Б. Диас
71'
Замена
Т. Побега
️️️️
Р. Крунич
71'
61'
Желтая карточка
Х. Кабаль
60'
Желтая карточка
Сулемана
60'
Замена
Д. Лазович
️️️️
М. Велозу
60'
Замена
С. Верди
️️️️
М. Джурич
50'
Желтая карточка
Д. Маньяни
ГОЛ с пенальти! 1:0!
О. Жиру
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
4
Исак Хин
ЦЗ
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
20
Сулемана
ОП
61
Адриен Тамез
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
4
Томмазо Побега
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
17
Шарль Де Кетеларе
АП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
28
Оливер Абильдгор
ОП
70
Айдин Хрустич
АП
90
Симоне Верди
АП
11
Яя Каллон
ПВ
24
Джейден Браф
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Меньян
19
Эрнандес
12
Тиав
23
Томори
2
Калабрия
16
Тонали
33
Крунич
27
Леау
21
Диас
10
Мессьяс
9
Жиру
3-4-1-1-1
96
Монтипо
4
Хин
32
Кабаль
96
Маньяни
23
Депаоли
20
Сулемана
61
Тамез
19
Фараони
44
Велозу
16
Нгонг
11
Джурич
16
Меньян
83
Миранте
83
Миранте
16
Меньян
2
Калабрия
24
Флоренци
24
Флоренци
2
Калабрия
33
Крунич
4
Побега
4
Побега
33
Крунич
21
Диас
17
Де Кетеларе
17
Де Кетеларе
21
Диас
10
Мессьяс
56
Салемакерс
56
Салемакерс
10
Мессьяс
32
Кабаль
27
Давидович
27
Давидович
32
Кабаль
44
Велозу
88
Лазович
88
Лазович
44
Велозу
20
Сулемана
28
Абильдгор
28
Абильдгор
20
Сулемана
11
Джурич
90
Верди
90
Верди
11
Джурич
16
Нгонг
19
Гайч
19
Гайч
16
Нгонг
Остались в запасе
Милан
Верона
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
70
Айдин Хрустич
АП
11
Яя Каллон
ПВ
24
Джейден Браф
ЦФ
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
29
Ясин Адли
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
3
Джош Доиг
ЛЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
70
Айдин Хрустич
АП
11
Яя Каллон
ПВ
24
Джейден Браф
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Марко Дзаффарони
Статистика матча Милан - Верона
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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