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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Верона
Милан - Верона: обзор матча 08 ноября 2020
Милан
08.11.2020, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 2
Завершен
Верона
27'
Д. Маньяни (АГ)
90+3'
З. Ибрагимович
6'
А. Барак
19'
Д. Калабрия (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Верона
ГОЛ! 2:2!
З. Ибрагимович
Пас отдал
Б. Диас
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
А. Тамез
Замена
Й. Хеуге
️️️️
Х. Чалханоглу
87'
Замена
Б. Диас
️️️️
Р. Леау
78'
73'
Замена
М. Четин
️️️️
Д. Маньяни
69'
Замена
И. Удогие
️️️️
И. Илич
Пенальти не реализован!
З. Ибрагимович
65'
63'
Замена
А. Тамез
️️️️
П. Давидович
63'
Замена
Э. Колли
️️️️
Н. Калинич
Желтая карточка
И. Беннасер
54'
Замена
А. Ребич
️️️️
А. Салемакерс
46'
42'
Желтая карточка
М. Ловато
33'
Желтая карточка
Ф. Чеккерини
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Д. Маньяни
27'
19'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Д. Калабрия
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Барак
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
5
Маттео Ловато
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
20
Иван Илич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
9
Никола Калинич
ЦФ
88
Дарко Лазович
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
21
Браим Диас
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЦП
61
Адриен Тамез
ЦП
22
Маттео Кансельери
ПВ
12
Nicola Borghetto
ЦФ
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
4-3-2-1
1
Доннарумма
19
Эрнандес
24
Кьер
26
Романьоли
2
Калабрия
20
Чалханоглу
19
Кессье
10
Беннасер
27
Леау
56
Салемакерс
11
Ибрагимович
3-2-1-2-2
16
Сильвестри
96
Маньяни
32
Димарко
11
Чеккерини
5
Ловато
27
Давидович
20
Илич
72
Барак
10
Дзакканьи
88
Лазович
9
Калинич
56
Салемакерс
9
Ребич
9
Ребич
56
Салемакерс
20
Чалханоглу
10
Хеуге
10
Хеуге
20
Чалханоглу
27
Леау
21
Диас
21
Диас
27
Леау
96
Маньяни
45
Четин
45
Четин
96
Маньяни
20
Илич
13
Удогие
13
Удогие
20
Илич
9
Калинич
19
Колли
19
Колли
9
Калинич
27
Давидович
61
Тамез
61
Тамез
27
Давидович
Остались в запасе
Милан
Верона
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
2
Бруно Амионе
ЦЗ
22
Маттео Кансельери
ПВ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
12
Nicola Borghetto
ЦФ
1
Ивор Пандур
ВР
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
3
Лео Дуарте
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
13
Андреа Конти
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Остались в запасе
2
Бруно Амионе
ЦЗ
22
Маттео Кансельери
ПВ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
12
Nicola Borghetto
ЦФ
1
Ивор Пандур
ВР
33
Алан Эмпереур
ЦЗ
11
Самуэль Ди Кармине
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Милан - Верона
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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