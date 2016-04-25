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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Милан
Верона - Милан: обзор матча 25 апреля 2016
Верона
25.04.2016, понедельник, 18:00
Италия. Серия А, 35 тур
2 : 1
Завершен
Милан
72'
Д. Паццини (П)
90+5'
Л. Силигарди
21'
Ж. Менез
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Милан
ГОЛ! 2:1!
Л. Силигарди
90'
+5
78'
Замена
Л. Адриано
️️️️
Х. Маури
Замена
Л. Кеккин
️️️️
Д. Паццини
77'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Паццини
72'
71'
Желтая карточка
Х. Маури
67'
Желтая карточка
К. Сапата
Замена
Хуанито
️️️️
П. Вшолек
61'
Желтая карточка
М. Альбертацци
48'
Замена
Ромуло
️️️️
А. Ребич
39'
34'
Замена
Л. Антонелли
️️️️
М. Де Шильо
21'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Менез
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
17
Артур Ионицэ
ЦП
22
Павел Вшолек
ПВ
26
Лука Силигарди
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
33
Юрай Куцка
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
4
Хосе Маури
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Брокки
Верона
33
Рикард Марконе
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
33
Самир
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
21
Хуанито
ЛВ
97
Лука Кеккин
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
14
Доминик Фурман
ЦП
49
Ромуло
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Милан
13
Диего Лопес
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
97
Иван де Сантис
ЦЗ
13
Лука Антонелли
ЦЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
19
Лука Видо
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
3-2-1-2-2
95
Голлини
15
Бьянкетти
5
Пизано
18
Морас
6
Альбертацци
4
Марроне
17
Ионицэ
9
Ребич
22
Вшолек
11
Паццини
26
Силигарди
4-4-2
1
Доннарумма
20
Абате
26
Романьоли
25
Сапата
22
Де Шильо
18
Монтоливо
3
Хонда
4
Маури
33
Куцка
7
Менез
70
Бакка
11
Паццини
97
Кеккин
97
Кеккин
11
Паццини
9
Ребич
49
Ромуло
49
Ромуло
9
Ребич
22
Вшолек
21
Хуанито
21
Хуанито
22
Вшолек
22
Де Шильо
13
Антонелли
13
Антонелли
22
Де Шильо
4
Маури
4
Адриано
4
Адриано
4
Маури
Остались в запасе
Верона
Милан
12
Жилберто
ПЗ
33
Рикард Марконе
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
33
Самир
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
14
Доминик Фурман
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
97
Иван де Сантис
ЦЗ
13
Диего Лопес
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
19
Лука Видо
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Брокки
Остались в запасе
12
Жилберто
ПЗ
33
Рикард Марконе
ВР
40
Фердинандо Коппола
ВР
33
Самир
ЦЗ
19
Леандро Греко
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
14
Доминик Фурман
ЦП
7
Бошко Янкович
ЦФ
Остались в запасе
97
Иван де Сантис
ЦЗ
13
Диего Лопес
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
5
Мануэль Локателли
ОП
15
Андреа Поли
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
19
Лука Видо
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Главный тренер
Кристиан Брокки
Статистика матча Верона - Милан
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Марко Ди Белло
(Бриндизи)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3 HD
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