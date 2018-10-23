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    Кристиан Брокки

    Тренер
    Имя Кристиан
    Фамилия Брокки
    Гражданство Италия
    Дата рождения 30 января 1976
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Милан 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    21.05.2016 Ювентус 1 : 0 Милан
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