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  • Брокки раскритиковал игроков «Милана» после матча с «Ромой»

Брокки раскритиковал игроков «Милана» после матча с «Ромой»

16 мая 2016, 13:12
5

Главный тренер «Милана» Кристиан Брокки не смог сдержать эмоций после домашнего матча заключительного тура Серии А с «Ромой» (1:3). Итальянский специалист накричал на своих подопечных в раздевалке, отметив, что у них нет яиц и самоуважения.

«Я не видел ничего подобного за 20 лет. Футболисты «Ромы» сделали из вас дураков, играя в расслабленном состоянии. У вас нет яиц и самоуважения», – сказал Брокки.

Напомним, что «Милан» в нынешнем сезоне набрал 57 очков и занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Рома Милан Брокки Кристиан
Комментарии (5)
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andrey16351
1463393713
Красава!!!!Хватило смелости сказать им это в лицо!!!Теперь ждём такой новости и в Зените!!!
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LOKOfanatik19
1463398731
Да, смотрел этот матч, реально Рома играла на одной ноге(Слова коноплянки), совсем Милан развалился...
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Ronaldinho R10
1463402356
Под каждым словом подпишусь! Это позор!!!
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89388900185
1463410384
все верно сказано молодец
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max81
1463656084
пока в Милане рулит дочь Берлускони Милан так и будет бороться за ЛЕ
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