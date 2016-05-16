Брокки раскритиковал игроков «Милана» после матча с «Ромой»

Главный тренер «Милана» Кристиан Брокки не смог сдержать эмоций после домашнего матча заключительного тура Серии А с «Ромой» (1:3). Итальянский специалист накричал на своих подопечных в раздевалке, отметив, что у них нет яиц и самоуважения.

«Я не видел ничего подобного за 20 лет. Футболисты «Ромы» сделали из вас дураков, играя в расслабленном состоянии. У вас нет яиц и самоуважения», – сказал Брокки.

Напомним, что «Милан» в нынешнем сезоне набрал 57 очков и занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии.