Брокки: «Бонавентура справился с новой задачей»

Главный тренер «Милана» Кристиан Брокки остался доволен своими футболистами, которые принесли победу в матче 33-го тура Серии А с «Сампдорией» (1:0).

«Результатом я очень доволен. И отношением футболистов к делу. Для нас эта победа стоит двух. С каждым днем мы будем становиться все лучше и лучше. Важно верить в свои силы.

Наша игра оставила очень приятное впечатление. Я хотел увидеть команду, которая попытается выполнить то, о чем я просил их в процессе подготовки. Вижу, что в «Милане» есть футболисты, чьи характеристики позволят нам играть по новой схеме. Мне не нужен треквартиста, который всегда бы находился позади двух нападающих, а нужен тот, кто бы связывал их игру. Сегодня Бонавентура справился с этой задачей.

Балотелли и Бакка были фантастическими. Оба сыграли очень важную роль на поле. Поддержка Бонавентуры помогла им раскрыть свои качества», – сказал Брокки.

Напомни, что матч против «Сампдории» стал первым победным для Брокки на посту главного тренера «Милана»