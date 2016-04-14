Пранделли: «Брокки способен максимально использовать свой шанс в «Милане»

Бывший наставник сборной Италии Чезаре Пранделли оценил перспективы Кристиана Брокки на посту главного тренера «Милана». Напомним, на днях уже экс-тренер молодежной команды «россонери» сменил на своем посту Синишу Михайловича.

«У Брокки на самом деле может получиться в «Милане», мне кажется, что величие ему было предначертано судьбой. Ему всегда очень нравилось заниматься изучением футбола и, уверен, он продолжит в том же духе.

Ему нравится обмен идеями. У меня есть уверенность, что он сможет воплотить их в жизнь, чтобы выжать все лучшее из тех игроков, которые есть в его распоряжении.

У нег есть одно сильное качество, присущее далеко не каждому тренеру – это умение превосходно читать игру. У него есть все, чтобы использовать по максимуму предоставившуюся возможность, несмотря на довольно сложный старт», – сказал Пранделли.