Хонда не готов быть дублером Бонавентуры

Полузащитник «Милана» Кейсуке Хонда может сменить клубную принадлежность ближайшим летом. Все зависит от того, кто будет тренировать команду: останется ли главным тренером команды в новом сезоне Кристиан Брокки или придет другой специалист.

Проблема заключается в том, что Брокки готов использовать схему 4-3-1-2 по совету владельца клуба Сильвио Берлускони. В этом случае основным плеймейкером станет Джакомо Бонавентура.

Действующий контракт японца с «Миланом» рассчитан до лета 2017 года. В Италию Хонда перебрался из московского ЦСКА.