Брокки: «Подобные матчи «Милан» обязан выигрывать»

Главный тренер «Милана» Кристиан Брокки считает, что в матче с «Карпи» его команда обязана была брать три очка.

«Сегодня нам не хватило спортивной злости в завершающей стадии. На протяжении всех 90 минут мы контролировали ход игры. Безусловно, это шаг назад после победы над «Сампдорией».

Подобные матчи «Милан» обязан выигрывать. В домашних поединках настрой должен быть иным. Иногда положительные моменты прослеживались, но в атаке можно было создать намного больше», – сказал Брокки.

Матч 34-го тура итальянской Серии А «Милан» – «Карпи» закончился со счетом 0:0.