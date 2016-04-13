Галлиани: «Брокки способен улучшить игру «Милана»

Вице-президент «Милана» Адриано Галлиани прокомментировал перестановку в тренерском штабе итальянской команды. Напомним, ранее из клуба был уволен Синиша Михайлович, а на его место пришел Кристиан Брокки.

«Поводом для перемен стала серия неудачных результатов. Изначально мы не обращались к услугам других специалистов и планировали завершить сезон с Михайловичем, но после беседы с Берлускони приняли данное решение.

Считаем, что Брокки способен встряхнуть команду и улучшить игру в ближайшее время», – отметил Галлиани.