Брокки: «Не намерен вносить в игру «Милана» кардинальных изменений»

Новый главный тренер «Милана» Кристиан Брокки накануне встречи 33-го тура Серии А против «Сампдории» подчеркнул, что не намерен вносить каких-либо кардинальных изменений в игру команды. Напомним, в начале этой недели 40-летний специалист сменил на посту наставника «россонери» Синишу Михайловича.

«Все знают о моих идеях и о том, чего я хочу.

Я внесу кое-какие изменения в тактическом плане, но я не намерен менять все радикально. Это было бы для меня слишком самонадеянно», – сказал Брокки.