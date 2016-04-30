Брокки: «Я хочу видеть «Милан», который намерен сражаться»

Главный тренер «Милана» Кристиан Брокки накануне поединка 36-го тура Серии А с «Фрозиноне» отметил, что его команде не всегда удается продемонстрировать необходимые для победы качества.

«Во-первых, я хочу обрести команду, которая намерена биться. Четыре-пять футболистов вызывают у меня разочарование в этом плане. Надеюсь, что в завтрашнем матче команда продемонстрирует необходимое отношение к делу.

Мне неведомо, откуда берутся подобные проблемы, но в тяжелые моменты «Милан» просто рушится. Дело в том, что нам не удается прийти в себя после неудач. Все команды проходят через подобное, однако им удается справиться с трудностями, работая словно единый механизм», – сказал Брокки.