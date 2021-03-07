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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Милан
Верона - Милан: обзор матча 07 марта 2021
Верона
07.03.2021, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 26 тур
0 : 2
Завершен
Милан
27'
Р. Крунич
50'
Д. Далот
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Милан
Желтая карточка
Д. Бесса
90'
+3
78'
Замена
Й. Хеуге
️️️️
С. Кастильехо
Замена
А. Фавилли
️️️️
К. Ласанья
74'
Замена
И. Илич
️️️️
М. Велозу
57'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
К. Гюнтер
57'
Замена
Д. Бесса
️️️️
А. Барак
54'
Замена
Э. Сальседо
️️️️
М. Дзакканьи
54'
50'
ГОЛ! 0:2!
Д. Далот
Пас отдал
А. Салемакерс
27'
ГОЛ! 0:1!
Р. Крунич
Желтая карточка
Д. Маньяни
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
16
Марко Сильвестри
ВР
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
10
Маттиа Дзакканьи
ЛВ
61
Адриен Тамез
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
72
Антонин Барак
АП
88
Дарко Лазович
ЦФ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Милан
1
Джанлуиджи Доннарумма
ВР
23
Фикайо Томори
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
2
Диогу Далот
ПЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
8
Суалихо Мейте
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
33
Раде Крунич
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Верона
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
45
Мерт Четин
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
32
Федерико Димарко
ЦЗ
20
Иван Илич
ЦП
27
Стефано Стураро
ЦП
11
Даниэль Бесса
ЦП
99
Андреа Фавилли
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Милан
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
21
Браим Диас
ЦП
93
Эмиль Робак
ЦФ
4-2-2-2
16
Сильвестри
11
Чеккерини
22
Гюнтер
96
Маньяни
19
Фараони
61
Тамез
44
Велозу
10
Дзакканьи
72
Барак
15
Ласанья
88
Лазович
4-3-3
1
Доннарумма
2
Калабрия
23
Томори
26
Романьоли
2
Далот
8
Мейте
19
Кессье
33
Крунич
70
Кастильехо
56
Салемакерс
27
Леау
44
Велозу
20
Илич
20
Илич
44
Велозу
22
Гюнтер
32
Димарко
32
Димарко
22
Гюнтер
72
Барак
11
Бесса
11
Бесса
72
Барак
15
Ласанья
99
Фавилли
99
Фавилли
15
Ласанья
10
Дзакканьи
10
Сальседо
10
Сальседо
10
Дзакканьи
70
Кастильехо
10
Хеуге
10
Хеуге
70
Кастильехо
Остались в запасе
Верона
Милан
45
Мерт Четин
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
93
Эмиль Робак
ЦФ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
16
Сандро Тонали
ОП
21
Браим Диас
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
45
Мерт Четин
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
13
Ийенома Удогие
ЛЗ
1
Ивор Пандур
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
27
Павел Давидович
ЦЗ
27
Стефано Стураро
ЦП
Остались в запасе
93
Эмиль Робак
ЦФ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
17
Антонио Доннарумма
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
24
Симон Кьер
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
16
Сандро Тонали
ОП
21
Браим Диас
ЦП
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Верона - Милан
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
- : -
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
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