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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Милан
Верона - Милан: обзор матча 24 августа 2013
Верона
24.08.2013, суббота, 20:00
Италия. Серия А, 1 тур
2 : 1
Завершен
Милан
29'
Л. Тони
54'
Л. Тони
13'
А. Поли
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Милан
89'
Желтая карточка
М. Балотелли
Замена
Д. Качья
️️️️
Л. Тони
84'
Замена
Э. Халлфредссон
️️️️
М. Донати
83'
Замена
Хуанито
️️️️
Р. Мартиньо
77'
76'
Замена
Робиньо
️️️️
К. Констан
63'
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
М. Ньянг
62'
Замена
А. Петанья
️️️️
С. Эль-Шаарави
ГОЛ! 2:1!
Л. Тони
Пас отдал
Б. Янкович
54'
52'
Желтая карточка
К. Сапата
Желтая карточка
Б. Янкович
40'
ГОЛ! 1:1!
Л. Тони
Пас отдал
Ромуло
29'
26'
Желтая карточка
Р. Монтоливо
Желтая карточка
Жоржиньо
19'
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Поли
Пас отдал
М. Балотелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
77
Рафаэль
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
22
Доменико Майетта
(К)
ЦЗ
18
Вангелис Морас
ЦЗ
29
Фабрицио Каччиаторе
ПЗ
21
Жоржиньо
ЛП
5
Массимо Донати
ЦП
49
Ромуло
ЦП
7
Бошко Янкович
ЛФ
18
Лука Тони
ЦФ
29
Рафаэль Мартиньо
РФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЛП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
18
Риккардо Монтоливо
(К)
ЦП
15
Андреа Поли
ПП
45
Марио Балотелли
ЦФ
99
М'Байе Ньянг
РФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Верона
12
Николас
ВР
13
Николай Михайлов
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
23
Паоло Гросси
ПП
21
Даниэле Качья
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
80
Алессандро Сгринья
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
4-3-3
77
Рафаэль
6
Альбертацци
22
Майетта
18
Морас
29
Каччиаторе
21
Жоржиньо
49
Ромуло
5
Донати
7
Янкович
18
Тони
29
Мартиньо
4-3-1-2
32
Аббьяти
20
Абате
25
Сапата
5
Мексес
19
Констан
15
Поли
18
Монтоливо
23
Ночерино
92
Эль-Шаарави
99
Ньянг
45
Балотелли
5
Донати
20
Халлфредссон
20
Халлфредссон
5
Донати
29
Мартиньо
21
Хуанито
21
Хуанито
29
Мартиньо
18
Тони
21
Качья
21
Качья
18
Тони
99
Ньянг
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
99
Ньянг
92
Эль-Шаарави
37
Петанья
37
Петанья
92
Эль-Шаарави
19
Констан
70
Робиньо
70
Робиньо
19
Констан
Остались в запасе
Верона
Милан
7
Джакопо Сала
ЦП
12
Николас
ВР
13
Николай Михайлов
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
4
Симон Ланер
ЦП
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
23
Паоло Гросси
ПП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
80
Алессандро Сгринья
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
32
Марко Амелия
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
12
Николас
ВР
13
Николай Михайлов
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
4
Симон Ланер
ЦП
14
Эсекьель Чирильяно
ЦП
23
Паоло Гросси
ПП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
80
Алессандро Сгринья
ЦФ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
34
Найджел Де Йонг
ЦП
4
Бриан Кристанте
ЦП
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Верона - Милан
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 19:55 (прямая)
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