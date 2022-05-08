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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Милан
Верона - Милан: обзор матча 08 мая 2022
Верона
08.05.2022, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 3
Завершен
Милан
38'
Д. Фараони
45+3'
С. Тонали
50'
С. Тонали
87'
А. Флоренци
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Милан
87'
ГОЛ! 1:3!
А. Флоренци
Пас отдал
Ж. Мессьяс
84'
Замена
А. Флоренци
️️️️
Д. Калабрия
84'
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
Р. Леау
Замена
Б. Шутало
️️️️
Ф. Чеккерини
79'
Замена
К. Ласанья
️️️️
Д. Симеоне
72'
Желтая карточка
И. Илич
70'
68'
Замена
И. Беннасер
️️️️
Р. Крунич
Замена
М. Онгла
️️️️
Н. Казале
66'
Замена
Ф. Депаоли
️️️️
Д. Фараони
66'
63'
Замена
А. Ребич
️️️️
О. Жиру
62'
Замена
Ж. Мессьяс
️️️️
А. Салемакерс
50'
ГОЛ! 1:2!
С. Тонали
Пас отдал
Р. Леау
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
С. Тонали
Пас отдал
Р. Леау
45'
+1
Желтая карточка
Р. Леау
Желтая карточка
Д. Фараони
45'
+1
ГОЛ! 1:0!
Д. Фараони
Пас отдал
Д. Лазович
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
16
Николо Казале
ЦЗ
11
Федерико Чеккерини
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
61
Адриен Тамез
ОП
20
Иван Илич
ЦП
72
Антонин Барак
АП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
18
Джованни Симеоне
ЦФ
Главный тренер
Игор Тудор
Милан
16
Майк Меньян
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
2
Давиде Калабрия
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
19
Франк Кессье
ЦП
56
Алексис Салемакерс
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Верона
74
Elia Boseggia
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
15
Кевин Ласанья
ЦФ
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
21
Браим Диас
АП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
4-1-2-1-2
96
Монтипо
16
Казале
11
Чеккерини
22
Гюнтер
19
Фараони
61
Тамез
88
Лазович
20
Илич
72
Барак
18
Симеоне
10
Капрари
4-1-2-2-1
16
Меньян
2
Калабрия
15
Калюлю
23
Томори
19
Эрнандес
16
Тонали
33
Крунич
19
Кессье
56
Салемакерс
27
Леау
9
Жиру
16
Казале
18
Онгла
18
Онгла
16
Казале
11
Чеккерини
44
Шутало
44
Шутало
11
Чеккерини
19
Фараони
23
Депаоли
23
Депаоли
19
Фараони
18
Симеоне
15
Ласанья
15
Ласанья
18
Симеоне
9
Жиру
9
Ребич
9
Ребич
9
Жиру
56
Салемакерс
10
Мессьяс
10
Мессьяс
56
Салемакерс
2
Калабрия
24
Флоренци
24
Флоренци
2
Калабрия
33
Крунич
10
Беннасер
10
Беннасер
33
Крунич
27
Леау
11
Ибрагимович
11
Ибрагимович
27
Леау
Остались в запасе
Верона
Милан
74
Elia Boseggia
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Главный тренер
Игор Тудор
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
21
Браим Диас
АП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
74
Elia Boseggia
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
7
Джанлука Фработта
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
44
Мигель Велозу
ЦП
7
Матеуш Прашелик
АП
22
Маттео Кансельери
ПВ
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
26
Алессио Романьоли
ЦЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
21
Браим Диас
АП
Главный тренер
Игор Тудор
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Верона - Милан
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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