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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Верона
Милан - Верона: обзор матча 23 сентября 2023
Милан
23.09.2023, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 5 тур
1 : 0
Завершен
Верона
8'
Р. Леау
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Милан - Верона
Желтая карточка
А. Флоренци
89'
89'
Замена
М. Джурич
️️️️
Ф. Терраччано
80'
Замена
Т. Суслов
️️️️
С. Нгонг
Замена
Н. Окафор
️️️️
Р. Леау
80'
Замена
Т. Побега
️️️️
К. Пулишич
80'
Желтая карточка
К. Пулишич
76'
Замена
Д. Бартезаги
️️️️
А. Флоренци
74'
70'
Замена
Х. Кабаль
️️️️
Д. Лазович
70'
Замена
Р. Сапонара
️️️️
О. Дуда
Замена
Р. Лофтус-Чик
️️️️
Р. Крунич
65'
Замена
Л. Йович
️️️️
О. Жиру
65'
Желтая карточка
Ю. Муса
58'
55'
Желтая карточка
Ф. Бонаццоли
46'
Замена
Ф. Бонаццоли
️️️️
Д. Фараони
42'
Желтая карточка
Д. Фараони
Желтая карточка
М. Тиав
24'
ГОЛ! 1:0!
Р. Леау
Пас отдал
О. Жиру
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
57
Марко Спортиелло
ВР
12
Малик Тиав
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
33
Раде Крунич
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
27
Павел Давидович
ЦЗ
4
Исак Хин
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
88
Дарко Лазович
ЛП
14
Майкл Фолоруншо
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
Главный тренер
Марко Барони
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
69
Лапо Нава
ВР
33
Давиде Бартезаги
ЛЗ
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
4
Томмазо Побега
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
29
Ясин Адли
АП
15
Лука Ромеро
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
19
Ноа Окафор
ЦФ
Верона
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
2
Бруно Амионе
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
8
Шарлис
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
11
Милан Джурич
ЦФ
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
4-2-3-1
57
Спортиелло
12
Тиав
24
Кьер
23
Томори
24
Флоренци
33
Крунич
14
Рейндерс
27
Леау
80
Муса
11
Пулишич
9
Жиру
3-2-2-2
96
Монтипо
18
Онгла
27
Давидович
4
Хин
19
Фараони
96
Маньяни
14
Фолоруншо
88
Лазович
16
Нгонг
8
Дуда
24
Флоренци
33
Бартезаги
33
Бартезаги
24
Флоренци
11
Пулишич
4
Побега
4
Побега
11
Пулишич
33
Крунич
20
Лофтус-Чик
20
Лофтус-Чик
33
Крунич
9
Жиру
9
Йович
9
Йович
9
Жиру
27
Леау
19
Окафор
19
Окафор
27
Леау
88
Лазович
32
Кабаль
32
Кабаль
88
Лазович
8
Дуда
17
Сапонара
17
Сапонара
8
Дуда
16
Нгонг
10
Суслов
10
Суслов
16
Нгонг
42
Терраччано
11
Джурич
11
Джурич
42
Терраччано
19
Фараони
90
Бонаццоли
90
Бонаццоли
19
Фараони
Остались в запасе
Милан
Верона
83
Антонио Миранте
ВР
69
Лапо Нава
ВР
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
29
Ясин Адли
АП
15
Лука Ромеро
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
Главный тренер
Стефано Пиоли
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
2
Бруно Амионе
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
8
Шарлис
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
Главный тренер
Марко Барони
Остались в запасе
83
Антонио Миранте
ВР
69
Лапо Нава
ВР
26
Марко Пеллегрино
ЦЗ
29
Ясин Адли
АП
15
Лука Ромеро
АП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
Остались в запасе
34
Симоне Перилли
ВР
22
Алессандро Берарди
ВР
2
Бруно Амионе
ЦЗ
42
Диего Коппола
ЦЗ
8
Суат Сердар
ЦП
8
Шарлис
ЦП
11
Хорди Мбула
ПВ
18
Хуан Мануэль Крус
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Марко Барони
Статистика матча Милан - Верона
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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