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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Милан
Верона - Милан: обзор матча 16 октября 2022
Верона
16.10.2022, воскресенье, 21:45
Италия. Серия А, 10 тур
1 : 2
Завершен
Милан
19'
К. Гюнтер
9'
М. Велозу (АГ)
81'
С. Тонали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верона - Милан
90'
Желтая карточка
А. Ребич
83'
Замена
М. Тиав
️️️️
Р. Леау
81'
ГОЛ! 1:2!
С. Тонали
Пас отдал
А. Ребич
80'
Желтая карточка
Т. Эрнандес
Желтая карточка
Д. Фараони
75'
Замена
Я. Каллон
️️️️
С. Верди
71'
Замена
Х. Кабаль
️️️️
Д. Маньяни
70'
Желтая карточка
М. Онгла
68'
Желтая карточка
Д. Маньяни
66'
Замена
М. Джурич
️️️️
Т. Анри
65'
Замена
М. Онгла
️️️️
А. Тамез
65'
61'
Замена
Т. Побега
️️️️
Р. Крунич
60'
Замена
И. Беннасер
️️️️
Я. Адли
Замена
Р. Пикколи
️️️️
А. Хрустич
54'
46'
Замена
Д. Ориги
️️️️
О. Жиру
46'
Замена
А. Ребич
️️️️
Б. Диас
ГОЛ! 1:1!
К. Гюнтер
Пас отдал
Ф. Депаоли
19'
9'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
М. Велозу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
96
Лоренцо Монтипо
ВР
4
Исак Хин
ЦЗ
22
Корай Гюнтер
ЦЗ
96
Джанджакомо Маньяни
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
19
Давиде Фараони
ПЗ
61
Адриен Тамез
ОП
44
Мигель Велозу
ЦП
70
Айдин Хрустич
АП
90
Симоне Верди
АП
9
Тома Анри
ЦФ
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Милан
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
19
Тео Эрнандес
ЛЗ
15
Пьер Калюлю
ЦЗ
46
Маттео Габбиа
ЦЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
27
Рафаэль Леау
ЛВ
16
Сандро Тонали
ОП
33
Раде Крунич
ЦП
29
Ясин Адли
АП
21
Браим Диас
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Верона
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
32
Хуан Кабаль
ЦЗ
18
Мартин Онгла
ЦЗ
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
20
Сулемана
ОП
7
Матеуш Прашелик
АП
11
Яя Каллон
ПВ
11
Милан Джурич
ЦФ
91
Роберто Пикколи
ЦФ
Милан
83
Антонио Миранте
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
12
Малик Тиав
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
9
Анте Ребич
ЛВ
8
Тьему Бакайоко
ОП
10
Исмаэль Беннасер
ЦП
4
Томмазо Побега
ЦП
40
Астер Вранкс
ЦП
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
3-3-1-2-1
96
Монтипо
4
Хин
22
Гюнтер
96
Маньяни
23
Депаоли
61
Тамез
19
Фараони
44
Велозу
90
Верди
70
Хрустич
9
Анри
4-1-1-3-1
16
Тэтэрушану
15
Калюлю
46
Габбиа
23
Томори
19
Эрнандес
16
Тонали
33
Крунич
29
Адли
21
Диас
27
Леау
9
Жиру
90
Верди
11
Каллон
11
Каллон
90
Верди
96
Маньяни
32
Кабаль
32
Кабаль
96
Маньяни
61
Тамез
18
Онгла
18
Онгла
61
Тамез
9
Анри
11
Джурич
11
Джурич
9
Анри
70
Хрустич
91
Пикколи
91
Пикколи
70
Хрустич
21
Диас
9
Ребич
9
Ребич
21
Диас
27
Леау
12
Тиав
12
Тиав
27
Леау
29
Адли
10
Беннасер
10
Беннасер
29
Адли
33
Крунич
4
Побега
4
Побега
33
Крунич
9
Жиру
27
Ориги
27
Ориги
9
Жиру
Остались в запасе
Верона
Милан
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
20
Сулемана
ОП
7
Матеуш Прашелик
АП
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
83
Антонио Миранте
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
Остались в запасе
42
Филиппо Терраччано
ПЗ
22
Алессандро Берарди
ВР
16
Маттиа Кьеза
ВР
34
Симоне Перилли
ВР
20
Сулемана
ОП
7
Матеуш Прашелик
АП
Остались в запасе
10
Жуниор Мессьяс
ПВ
83
Антонио Миранте
ВР
99
Андреас Юнгдаль
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
8
Тьему Бакайоко
ОП
40
Астер Вранкс
ЦП
Главный тренер
Сальваторе Боккетти
Главный тренер
Стефано Пиоли
Статистика матча Верона - Милан
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
24.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
0 : 2
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Милан
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
5 : 1
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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