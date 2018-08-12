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Расписание матчей
Италия. Кубок
Парма - Пиза
Парма - Пиза: обзор матча 12 августа 2018
Парма
12.08.2018, воскресенье, 21:30
Италия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Пиза
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Парма - Пиза
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Парма
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
1 : 5
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Парма
1 : 2
07.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
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Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Пиза
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
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Пиза
2 : 2
07.11.2026
Зюйдтироль
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2 : 0
01.11.2026
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Пиза
3 : 3
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1 : 1
25.10.2026
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Кремонезе
Информация о матче
Стадион:
Эннио Тардини
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