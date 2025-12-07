8 декабря в турецкой Высшей лиге состоится южное дерби: «Аланьяспор» на своeм стадионе примет «Антальяспор». Команды идут по соседству в таблице и стремятся укрепиться в середине турнирной дистанции. Оба клуба не радуют стабильностью, но при этом регулярно создают моменты. Встреча обещает быть плотной, с хорошей интригой и борьбой до финального свистка.

«Аланьяспор»

Хозяева находятся на 10-й позиции, но их серия без побед в лиге достигла пяти матчей. При этом команда остаeтся продуктивной в атаке: 8 голов за последние пять туров и забитые мячи в трeх последних матчах подряд. Особенно выделяется Гювен Ялчин – 6 голов в 9 играх. Другая сторона – оборона периодически ошибается, пропуская в трeх последних матчах. Но при домашней поддержке «Аланьяспор» нередко играет первым номером и способен создавать давление по флангам.

«Антальяспор»

Гости идут 13-ми, но в их игре заметно упорство: 4 забитых мяча в пяти турах, крепкая защита – только 5 пропущенных за тот же отрезок. Команда не может выиграть три матча подряд, однако почти всегда остаeтся в игре до конца. Йоан Боли – главный источник опасности впереди, хотя реализуемость моментов пока оставляет вопросы. В гостях «Антальяспор» делает ставку на плотный блок и быстрый переход в атаку.

Факты о командах

«Аланьяспор»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей

Забивает в 4 последних матчах подряд

1.60 забитых в среднем за последние 5 игр

0.80 пропущенных в среднем за 5 игр

Забивает в 3 предыдущих очных встречах

«Антальяспор»