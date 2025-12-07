Введите ваш ник на сайте
«Аланьяспор» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 8 декабря 2025 с коэффициентом 1.65

07 декабря 2025 9:23
Аланьяспор - Антальяспор
08 дек. 2025, понедельник 20:00 | Турция. Суперлига, 15 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Аланьяспора»
Сделать ставку

8 декабря в турецкой Высшей лиге состоится южное дерби: «Аланьяспор» на своeм стадионе примет «Антальяспор». Команды идут по соседству в таблице и стремятся укрепиться в середине турнирной дистанции. Оба клуба не радуют стабильностью, но при этом регулярно создают моменты. Встреча обещает быть плотной, с хорошей интригой и борьбой до финального свистка.

«Аланьяспор»

Хозяева находятся на 10-й позиции, но их серия без побед в лиге достигла пяти матчей. При этом команда остаeтся продуктивной в атаке: 8 голов за последние пять туров и забитые мячи в трeх последних матчах подряд. Особенно выделяется Гювен Ялчин – 6 голов в 9 играх. Другая сторона – оборона периодически ошибается, пропуская в трeх последних матчах. Но при домашней поддержке «Аланьяспор» нередко играет первым номером и способен создавать давление по флангам.

«Антальяспор»

Гости идут 13-ми, но в их игре заметно упорство: 4 забитых мяча в пяти турах, крепкая защита – только 5 пропущенных за тот же отрезок. Команда не может выиграть три матча подряд, однако почти всегда остаeтся в игре до конца. Йоан Боли – главный источник опасности впереди, хотя реализуемость моментов пока оставляет вопросы. В гостях «Антальяспор» делает ставку на плотный блок и быстрый переход в атаку.

Факты о командах

«Аланьяспор»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей
  • Забивает в 4 последних матчах подряд
  • 1.60 забитых в среднем за последние 5 игр
  • 0.80 пропущенных в среднем за 5 игр
  • Забивает в 3 предыдущих очных встречах

«Антальяспор»

  • Не проигрывает в 6 последних очных матчах против соперника
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • 0.80 забитых в среднем за 5 игр
  • 1.00 пропущенный в среднем за 5 игр
  • Забивает в 3 матчах подряд против «Аланьяспора»

Личные встречи
28% (5)
17% (3)
56% (10)
21
Забитых мячей
29
1.17
В среднем за матч
1.61
4:0
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  1:1
Турция. Суперлига, 29 тур
Антальяспор
2 : 1
28.03.2025
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.10.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
1 : 1
24.05.2024
Антальяспор
Турция. Суперлига, 19 тур
Антальяспор
0 : 0
05.01.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 29 тур
Антальяспор
3 : 1
14.04.2023
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Аланьяспор
3 : 2
14.10.2022
Антальяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
1 : 3
16.04.2022
Антальяспор
Турция. Суперлига, 14 тур
Антальяспор
3 : 0
27.11.2021
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Аланьяспор
4 : 0
13.03.2021
Антальяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Антальяспор
0 : 2
22.11.2020
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
1 : 0
12.07.2020
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 15 тур
Аланьяспор
0 : 0
13.12.2019
Антальяспор
Турция. Суперлига, 26 тур
Антальяспор
3 : 0
16.03.2019
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
0 : 1
21.10.2018
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Аланьяспор
3 : 2
18.05.2018
Антальяспор
Турция. Суперлига, 17 тур
Антальяспор
3 : 1
22.12.2017
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 19 тур
Антальяспор
2 : 1
28.01.2017
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 2 тур
Аланьяспор
2 : 1
26.08.2016
Антальяспор
Показать все

Прогноз на матч «Аланьяспор» – «Антальяспор»

Оба клуба имеют преимущества в атаке, но всe ещe далеки от оптимальной формы. Важным фактором станет домашнее поле – «Аланьяспор» легче продвигает мяч и быстрее находит решения перед штрафной. «Антальяспор» более плотный в обороне, зато создаeт меньше высокого качества моментов. Учитывая очную статистику и более высокий атакующий темп хозяев, именно они выглядят чуть предпочтительнее. При этом игра вполне может остаться низовой по итогам, с осторожностью обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аланьяспора» – коэффициент 1.65
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.92

1.65
Победа «Аланьяспора»
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Турция. Суперлига Антальяспор Аланьяспор
