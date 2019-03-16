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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Аланьяспор
Антальяспор - Аланьяспор: обзор матча 16 марта 2019
Антальяспор
16.03.2019, суббота, 19:00
Турция. Суперлига, 26 тур
3 : 0
Завершен
Аланьяспор
32'
С. Дукара
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Аланьяспор
90'
+1
Желтая карточка
Байано
Желтая карточка
Чико
72'
57'
Желтая карточка
О. Туфан
ГОЛ! 1:0!
С. Дукара
32'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
26
Али Сиссоко
ЦЗ
33
Диего Анжело
ЦЗ
70
Шарлес
ЦП
20
Чико
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Аланьяспор
2
Байано
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Чейхун Гюльселам
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
61
Паписс-Демба Сиссе
ЦФ
10
Джалма
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Антальяспор
7
Зеки Йилдырым
ЦП
18
Йекта Куртулуш
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Аланьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
32
Йозеф Шурал
ЦФ
3-2-1
33
Челустка
26
Сиссоко
33
Анжело
70
Шарлес
20
Чико
15
Дукара
3-3-2
2
Байано
21
Н'Сакаля
33
Цавеллас
6
Гюльселам
5
Сакей
11
Туфан
10
Джалма
61
Сиссе
Остались в запасе
Антальяспор
Аланьяспор
7
Зеки Йилдырым
ЦП
18
Йекта Куртулуш
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
86
Юфук Чейлан
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
32
Йозеф Шурал
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
7
Зеки Йилдырым
ЦП
18
Йекта Куртулуш
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Остались в запасе
86
Юфук Чейлан
ВР
29
Стивен Колкер
ЦЗ
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
19
Лукас Вильяфаньес
ЦП
32
Йозеф Шурал
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Антальяспор - Аланьяспор
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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