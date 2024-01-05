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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Аланьяспор
Антальяспор - Аланьяспор: обзор матча 05 января 2024
Антальяспор
05.01.2024, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Аланьяспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антальяспор - Аланьяспор
90'
+2
Замена
С. Кордова
️️️️
Э. Караджа
Желтая карточка
В. Сары
81'
Замена
Б. Ассомбалонга
️️️️
А. Букса
74'
Замена
С. Ларссон
️️️️
З. Битики
74'
Замена
Г. Хольтманн
️️️️
С. Йехезкель
74'
65'
Замена
Н. Жанвье
️️️️
Ж. Новейш
Замена
С. ван де Стрек
️️️️
Э. Ракип
63'
Желтая карточка
С. Йехезкель
56'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
23
Элтон Лейте
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
89
Вейсел Сары
(К)
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
11
Зимер Битики
ЛВ
6
Эрдаль Ракип
ЦП
18
Якуб Калузиньски
ЦП
88
Дарио Шарич
ЦП
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
16
Адам Букса
ЦФ
11
Сагив Йехезкель
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Аланьяспор
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
3
Нуну Лима
ЦЗ
5
Фидан Алити
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
25
Ричард
ОП
8
Лерой Фер
ОП
88
Юсуф Эздемир
ОП
7
Жоао Новейш
ЦП
7
Эфеджан Караджа
(К)
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
17
Геррит Хольтманн
ЛВ
19
Уфук Акыйол
ОП
20
Emre Uzun
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
27
Бритт Ассомбалонга
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
21
Emirhan Cavus
ЦП
26
Eren Altintas
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
17
Николя Жанвье
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
3-3-1-3
23
Лейте
77
Вурал
5
Налдо
89
Сары
6
Ракип
18
Калузиньски
88
Шарич
11
Битики
11
Йехезкель
16
Букса
17
Йесилюрт
4-3-1-1-1
1
Ташкыран
5
Алити
29
Балковец
94
Хадергьонай
3
Лима
25
Ричард
8
Фер
88
Эздемир
7
Новейш
70
Айдын
7
Караджа
6
Ракип
22
ван де Стрек
22
ван де Стрек
6
Ракип
11
Йехезкель
17
Хольтманн
17
Хольтманн
11
Йехезкель
11
Битики
8
Ларссон
8
Ларссон
11
Битики
16
Букса
27
Ассомбалонга
27
Ассомбалонга
16
Букса
7
Новейш
17
Жанвье
17
Жанвье
7
Новейш
7
Караджа
16
Кордова
16
Кордова
7
Караджа
Остались в запасе
Антальяспор
Аланьяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
20
Emre Uzun
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
Главный тренер
Нури Шахин
99
Юсуф Карагез
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
21
Emirhan Cavus
ЦП
26
Eren Altintas
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ОП
20
Emre Uzun
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
42
Yunus Bahadir
ЦЗ
21
Emirhan Cavus
ЦП
26
Eren Altintas
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
96
Карлос Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Антальяспор - Аланьяспор
2
Всего ударов по воротам
11
9
Удары в створ
2
4
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
9
5
Нарушения
15
10
Офсайды
1
1
Количество передач
397
466
Сейвы
4
3
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
7
5
Блокированные удары
2
0
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
0.96
1.3
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
1 : 2
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Информация о матче
Главный судья:
Mert Guzenge, Turkey
Стадион:
Анталья
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