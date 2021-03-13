Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Антальяспор
Аланьяспор - Антальяспор: обзор матча 13 марта 2021
Аланьяспор
13.03.2021, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 30 тур
4 : 0
Завершен
Антальяспор
28'
Х. Бабакар (П)
39'
М. Пектемек
83'
Э. Бекироглу
90+5'
C. GÃ¼lselam
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аланьяспор - Антальяспор
ГОЛ! 4:0!
C. GÃ¼lselam
90'
+5
Замена
У. Гюнеш
️️️️
С. Учан
84'
ГОЛ! 3:0!
Э. Бекироглу
83'
Замена
Э. Бекироглу
️️️️
Давидсон
83'
78'
Замена
С. Гюрлер
️️️️
D. Orgill
Замена
А. Барейро
️️️️
М. Пектемек
76'
65'
Желтая карточка
Б. Балчи
Замена
C. GÃ¼lselam
️️️️
H. HÃ¼seyin Acar
65'
62'
Замена
S. Sam
️️️️
Ф. Кудряшов
62'
Замена
Амилтон
️️️️
Х. Езмерт
60'
Желтая карточка
Г. Байракдар
Замена
Э. Караджа
️️️️
Х. Бабакар
46'
45'
Желтая карточка
Х. Езмерт
ГОЛ! 2:0!
М. Пектемек
39'
28'
Желтая карточка
Р. Боффин
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Бабакар
28'
24'
Желтая карточка
D. Orgill
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
75
Тайфур Бингель
ЛЗ
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
11
Давидсон
ЦП
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
11
O. Imeri
ЦФ
12
Dever Orgill
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Аланьяспор
1
Серкан Киринтили
ВР
24
Juanfran
ЦЗ
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
4
Alpay Çelebi
ЦФ
26
El Mami Tetah
ЦФ
28
Адам Барейро
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Антальяспор
13
Догукан Эзкан
ВР
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
23
Амилтон
ЦП
10
Sidney Sam
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
7
Сердар Гюрлер
ЦП
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
3-5-2
28
Марафона
75
Бингель
33
Цавеллас
29
Мубандже
20
Аксой
8
48
Учан
11
Давидсон
6
Сиопис
15
Бабакар
9
Пектемек
3-2-2-1-2
25
Боффин
7
Балчи
5
Налдо
6
Албайрак
89
Сары
30
Кудряшов
8
Шахин
88
Езмерт
17
Байракдар
12
11
11
Давидсон
10
Бекироглу
10
Бекироглу
11
Давидсон
9
Пектемек
28
Барейро
28
Барейро
9
Пектемек
8
6
6
8
48
Учан
20
Гюнеш
20
Гюнеш
48
Учан
15
Бабакар
7
Караджа
7
Караджа
15
Бабакар
88
Езмерт
23
Амилтон
23
Амилтон
88
Езмерт
30
Кудряшов
10
10
30
Кудряшов
12
7
Гюрлер
7
Гюрлер
12
Остались в запасе
Аланьяспор
Антальяспор
4
Alpay Çelebi
ЦФ
26
El Mami Tetah
ЦФ
1
Серкан Киринтили
ВР
24
Juanfran
ЦЗ
Главный тренер
Угур Учар
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ВР
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
10
Lukas Podolski
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
4
Alpay Çelebi
ЦФ
26
El Mami Tetah
ЦФ
1
Серкан Киринтили
ВР
24
Juanfran
ЦЗ
Остались в запасе
11
Jean-Armel Drolé
ЦФ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
13
Догукан Эзкан
ВР
35
Ферхат Каплан
ВР
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
10
Lukas Podolski
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Главный тренер
Сами Угурлу
Статистика матча Аланьяспор - Антальяспор
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
Новости команд
Все
Аланьяспор
Антальяспор
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коджаелиспора» на победу в матче 9-го тура
22 октября
Джикия рассказал, как до перехода в «Локомотив» отказался от трансфера в Китай
10 июля
4
Джикия расторг контракт с турецким клубом
24 июня
1
Известен новый клуб Джикии
23 июня
2
Новая информация о будущем 32-летнего Джикии
13 июня
4
Позиция «Ахмата» по Джикии
23 мая
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+