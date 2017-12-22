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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Аланьяспор
Антальяспор - Аланьяспор: обзор матча 22 декабря 2017
Антальяспор
22.12.2017, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 17 тур
3 : 1
Завершен
Аланьяспор
22'
В. Лав
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Аланьяспор
Желтая карточка
Й. Куртулуш
90'
72'
Желтая карточка
В. Лав
22'
ГОЛ! 0:1!
В. Лав
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
23
Сакиб Айтач
ЦЗ
33
Диего Анжело
ЦЗ
20
Чико
ЦП
21
Вильям Ванкер
ЦП
70
Шарлес
ЦП
11
Майкон
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Аланьяспор
8
Яннис Маниатис
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
89
Ламин Гассама
ЦЗ
10
Жуниор Фернандес
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Антальяспор
77
Муса Низам
ЦЗ
18
Йекта Куртулуш
ЦП
7
Зеки Йилдырым
ЦП
Аланьяспор
86
Юфук Чейлан
ВР
16
Гуй-Мишель Ландель
ЦП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
17
Эмре Нефиз
ЦП
2-3-1
23
Айтач
33
Анжело
20
Чико
21
Ванкер
70
Шарлес
11
Майкон
4-2
21
Н'Сакаля
33
Цавеллас
89
Гассама
8
Маниатис
19
Вагнер Лав
10
Фернандес
Остались в запасе
Антальяспор
Аланьяспор
77
Муса Низам
ЦЗ
18
Йекта Куртулуш
ЦП
7
Зеки Йилдырым
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
86
Юфук Чейлан
ВР
16
Гуй-Мишель Ландель
ЦП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
17
Эмре Нефиз
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
77
Муса Низам
ЦЗ
18
Йекта Куртулуш
ЦП
7
Зеки Йилдырым
ЦП
Остались в запасе
86
Юфук Чейлан
ВР
16
Гуй-Мишель Ландель
ЦП
34
Дженк Ахмет Алкилич
ЦП
17
Эмре Нефиз
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Антальяспор - Аланьяспор
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Аланьяспор
0 : 0
10.10.2026
Эрзурумспор
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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