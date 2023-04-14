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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Аланьяспор
Антальяспор - Аланьяспор: обзор матча 14 апреля 2023
Антальяспор
14.04.2023, пятница, 20:30
Турция. Суперлига, 29 тур
3 : 1
Завершен
Аланьяспор
27'
Д. Синик
39'
А. Ндао
85'
Б. Йылдырым
21'
А. Хассан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Антальяспор - Аланьяспор
90'
Замена
Э. Ярдимчи
️️️️
А. Хассан
Замена
К. Сертел
️️️️
Г. Вурал
90'
Замена
Э. Ракип
️️️️
У. Акыйол
89'
ГОЛ! 3:1!
Б. Йылдырым
Пас отдал
Х. Райт
85'
82'
Красная карточка
У. Гюнеш
Замена
Б. Йылдырым
️️️️
А. Ндао
81'
77'
Замена
З. Ферхат
️️️️
П. Перейра
75'
Замена
А. Лусамба
️️️️
И. Думбия
73'
Желтая карточка
И. Думбия
Замена
У. Гаша
️️️️
Д. Синик
67'
46'
Замена
Ю. Эздемир
️️️️
Ю. Балковец
46'
Замена
Э. Бекироглу
️️️️
Ф. Аксой
45'
+1
Желтая карточка
И. Кавалейру
ГОЛ! 2:1!
А. Ндао
39'
ГОЛ! 1:1!
Д. Синик
Пас отдал
С. Ларссон
27'
Желтая карточка
Фернандо
23'
21'
ГОЛ! 0:1!
А. Хассан
Пас отдал
И. Кавалейру
Желтая карточка
Д. Синик
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
23
Элтон Лейте
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
70
Догукан Синик
ЛВ
20
Фернандо
ОП
19
Уфук Акыйол
ОП
18
Алассан Ндао
ПВ
11
Хаджи Райт
ЦФ
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Аланьяспор
31
Рунар Рунарссон
ВР
23
Фуркан Байир
ЦЗ
5
Хадим Рассул
ЦЗ
29
Юре Балковец
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
20
Умут Гюнеш
ЦП
13
Педру Перейра
ПВ
8
Иван Кавалейру
ПВ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
80
Балинт Сабо
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
27
Уссам Гаша
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
88
Юсуф Эздемир
ОП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
17
Эренджан Ярдимчи
ЦФ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
4-2-2-2
23
Лейте
77
Вурал
89
Сары
42
Узунхан
7
Балчи
20
Фернандо
19
Акыйол
70
Синик
18
Ндао
8
Ларссон
11
Райт
4-1-1-2-2
31
Рунарссон
5
Рассул
29
Балковец
20
Аксой
23
Байир
8
Думбия
20
Гюнеш
8
Иван Кавалейру
13
Перейра
7
Караджа
19
Хассан
77
Вурал
88
Сертел
88
Сертел
77
Вурал
19
Акыйол
6
Ракип
6
Ракип
19
Акыйол
70
Синик
27
Гаша
27
Гаша
70
Синик
18
Ндао
91
Йылдырым
91
Йылдырым
18
Ндао
29
Балковец
88
Эздемир
88
Эздемир
29
Балковец
20
Аксой
10
Бекироглу
10
Бекироглу
20
Аксой
8
Думбия
11
Лусамба
11
Лусамба
8
Думбия
13
Перейра
8
Ферхат
8
Ферхат
13
Перейра
19
Хассан
17
Ярдимчи
17
Ярдимчи
19
Хассан
Остались в запасе
Антальяспор
Аланьяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
80
Балинт Сабо
ЦП
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
21
Омер Топрак
ЦЗ
23
Марк Мампасси
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
80
Балинт Сабо
ЦП
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
9
Эфтимиос Кулурис
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Главный тренер
Франческо Фариоли
Статистика матча Антальяспор - Аланьяспор
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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