Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Аланьяспор - Антальяспор
Аланьяспор - Антальяспор: обзор матча 14 октября 2022
Аланьяспор
14.10.2022, пятница, 20:00
Турция. Суперлига, 10 тур
3 : 2
Завершен
Антальяспор
44'
А. Хассан
51'
А. Лусамба
70'
И. Думбия
57'
Х. Райт
88'
Х. Райт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аланьяспор - Антальяспор
88'
ГОЛ! 3:2!
Х. Райт
79'
Желтая карточка
Х. Езмерт
Желтая карточка
И. Думбия
79'
Замена
З. Ферхат
️️️️
Д. Кандеяш
77'
Замена
О. Айдын
️️️️
Э. Караджа
77'
76'
Замена
Ш. Флоранус
️️️️
К. Сертел
76'
Замена
Х. Езмерт
️️️️
Фреди
ГОЛ! 3:1!
И. Думбия
70'
Замена
И. Думбия
️️️️
А. Лусамба
69'
Замена
У. Гюнеш
️️️️
Э. Бекироглу
69'
57'
ГОЛ! 2:1!
Х. Райт
Пас отдал
К. Сертел
ГОЛ! 2:0!
А. Лусамба
51'
46'
Замена
С. Ларссон
️️️️
Г. Байракдар
ГОЛ! 1:0!
А. Хассан
Пас отдал
Д. Кандеяш
44'
29'
Желтая карточка
У. Гаша
Желтая карточка
Э. Караджа
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аланьяспор
31
Рунар Рунарссон
ВР
5
Хадим Рассул
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦЗ
88
Юсуф Эздемир
ОП
8
Лерой Фер
ОП
11
Арно Лусамба
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
21
Даниэл Кандеяш
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Антальяспор
1
Альперен Уйсал
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
88
Кемаль Сертел
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
19
Уфук Акыйол
ЦП
16
Фреди
АП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
27
Уссам Гаша
ПВ
11
Хаджи Райт
ЦФ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
8
Идрисса Думбия
ОП
28
Уссама Таргаллин
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
13
Педру Перейра
ПВ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Антальяспор
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ПЗ
11
Зинан Гюмюш
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
8
Сэм Ларссон
ЦП
30
Мустафа Эрдильман
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
3-2-2-3
31
Рунарссон
5
Рассул
23
Байир
20
Аксой
88
Эздемир
8
Фер
11
Лусамба
10
Бекироглу
21
Кандеяш
19
Хассан
7
Караджа
4-1-3-2
1
Уйсал
7
Балчи
21
Топрак
88
Сертел
27
Люиндама
19
Акыйол
27
Гаша
16
Фреди
17
Байракдар
4
Адриано
11
Райт
11
Лусамба
8
Думбия
8
Думбия
11
Лусамба
10
Бекироглу
20
Гюнеш
20
Гюнеш
10
Бекироглу
21
Кандеяш
8
Ферхат
8
Ферхат
21
Кандеяш
7
Караджа
70
Айдын
70
Айдын
7
Караджа
88
Сертел
2
Флоранус
2
Флоранус
88
Сертел
16
Фреди
88
Езмерт
88
Езмерт
16
Фреди
17
Байракдар
8
Ларссон
8
Ларссон
17
Байракдар
Остались в запасе
Аланьяспор
Антальяспор
28
Уссама Таргаллин
ЦП
99
Юсуф Карагез
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
13
Педру Перейра
ПВ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
11
Зинан Гюмюш
ЦП
30
Мустафа Эрдильман
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Нури Шахин
Остались в запасе
28
Уссама Таргаллин
ЦП
99
Юсуф Карагез
ВР
29
Юре Балковец
ЦЗ
13
Педру Перейра
ПВ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
Остались в запасе
35
Атаберк Дадакдениз
ВР
89
Вейсел Сары
ЦЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
11
Зинан Гюмюш
ЦП
30
Мустафа Эрдильман
ЦФ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
Главный тренер
Франческо Фариоли
Главный тренер
Нури Шахин
Статистика матча Аланьяспор - Антальяспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Бахчешехир Окуллари
Новости команд
Все
Аланьяспор
Антальяспор
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
09:50
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Коньяспора» на победу в матче 13-го тура
09:50
Суперлига: шансы «Касымпаши» и «Аланьяспора» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
«Аланьяспор» – «Трабзонспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Суперлига: шансы «Аланьяспора» и «Трабзонспора» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Аланьяспор» – «Коджаэлиспор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Джикия рассказал, как до перехода в «Локомотив» отказался от трансфера в Китай
10 июля
4
Джикия расторг контракт с турецким клубом
24 июня
1
Известен новый клуб Джикии
23 июня
2
Новая информация о будущем 32-летнего Джикии
13 июня
4
Позиция «Ахмата» по Джикии
23 мая
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+