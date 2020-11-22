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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Аланьяспор
Антальяспор - Аланьяспор: обзор матча 22 ноября 2020
Антальяспор
22.11.2020, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 9 тур
0 : 2
Завершен
Аланьяспор
55'
С. Учан
84'
Б. Кутлу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Аланьяспор
Замена
У. Акыйол
️️️️
Н. Шахин
90'
+1
90'
Замена
Ф. Аксой
️️️️
Э. Караджа
86'
Замена
М. Пектемек
️️️️
Давидсон
86'
Замена
Э. Бекироглу
️️️️
Т. Бакасетас
84'
ГОЛ! 0:2!
Б. Кутлу
81'
Желтая карточка
Давидсон
Замена
O. Imeri
️️️️
Г. Байракдар
78'
74'
Замена
Б. Кутлу
️️️️
М. Сиопис
74'
Замена
А. Барейро
️️️️
Х. Бабакар
Желтая карточка
Э. Албайрак
71'
Вторая желтая
Х. Езмерт
68'
Желтая карточка
Г. Байракдар
67'
55'
ГОЛ! 0:1!
С. Учан
Желтая карточка
Х. Езмерт
46'
Замена
Э. Албайрак
️️️️
S. Sam
46'
Желтая карточка
Налдо
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
35
Ферхат Каплан
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
5
Налдо
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
23
Амилтон
ЦП
10
Sidney Sam
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
10
Lukas Podolski
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
17
Гекдениз Байракдар
ПВ
Главный тренер
Сами Угурлу
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
29
Франсуа Мубандже
ЦЗ
29
Стивен Колкер
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
11
Давидсон
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Антальяспор
13
Догукан Эзкан
ВР
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
19
Уфук Акыйол
ЦП
34
Adem Metin Türk
ЦФ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
24
Serdar Poyraz
ЦФ
11
O. Imeri
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
Аланьяспор
13
Кагри Гюней
ВР
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
10
Беркан Кутлу
ЦП
10
Эфкан Бекироглу
ЦП
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
20
Фатих Аксой
ЦП
28
Адам Барейро
ЦФ
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
9
Мустафа Пектемек
ЦФ
4-5-1
35
Каплан
30
Кудряшов
5
Налдо
89
Сары
27
Йылмаз
10
8
Шахин
10
88
Езмерт
23
Амилтон
17
Байракдар
4-3-1-2
28
Марафона
29
Колкер
33
Цавеллас
24
29
Мубандже
6
Сиопис
11
Давидсон
48
Учан
9
Бакасетас
15
Бабакар
7
Караджа
17
Байракдар
11
11
17
Байракдар
10
6
Албайрак
6
Албайрак
10
8
Шахин
19
Акыйол
19
Акыйол
8
Шахин
6
Сиопис
10
Кутлу
10
Кутлу
6
Сиопис
15
Бабакар
28
Барейро
28
Барейро
15
Бабакар
9
Бакасетас
10
Бекироглу
10
Бекироглу
9
Бакасетас
7
Караджа
20
Аксой
20
Аксой
7
Караджа
11
Давидсон
9
Пектемек
9
Пектемек
11
Давидсон
Остались в запасе
Антальяспор
Аланьяспор
13
Догукан Эзкан
ВР
34
Adem Metin Türk
ЦФ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
24
Serdar Poyraz
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
Главный тренер
Сами Угурлу
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
13
Кагри Гюней
ВР
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
13
Догукан Эзкан
ВР
34
Adem Metin Türk
ЦФ
0
Ali Eren Iyican
ЦФ
24
Serdar Poyraz
ЦФ
14
Mevlut Han Ekelik
ЦФ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
2
Ersan Gülüm
ЦЗ
Остались в запасе
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
3
Ахмет Гюлай
ЛЗ
13
Кагри Гюней
ВР
6
Ceyhun GÃ¼lselam
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Антальяспор - Аланьяспор
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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