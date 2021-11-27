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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Антальяспор - Аланьяспор
Антальяспор - Аланьяспор: обзор матча 27 ноября 2021
Антальяспор
27.11.2021, суббота, 13:30
Турция. Суперлига, 14 тур
3 : 0
Завершен
Аланьяспор
40'
Б. Балчи
68'
П. Мукаиру
90'
Ш. Флоранус
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Антальяспор - Аланьяспор
ГОЛ! 3:0!
Ш. Флоранус
Пас отдал
Г. Вурал
90'
Замена
Д. Милошевич
️️️️
Амилтон
85'
Замена
Ш. Флоранус
️️️️
Б. Балчи
84'
Замена
Б. Эзтюрк
️️️️
Ф. Кудряшов
84'
Замена
Х. Езмерт
️️️️
А. Поли
71'
71'
Замена
A. Ildiz
️️️️
Давидсон
71'
Замена
Ф. Дьедиу
️️️️
Х. Бабакар
ГОЛ! 2:0!
П. Мукаиру
Пас отдал
Б. Балчи
68'
65'
Вторая желтая
Т. Бингель
59'
Желтая карточка
Т. Бингель
57'
Замена
В. Эдуарду
️️️️
Э. Бекироглу
57'
Замена
Э. Караджа
️️️️
Д. Кандеяш
Желтая карточка
Амилтон
54'
46'
Замена
К. Борха
️️️️
J.
ГОЛ! 1:0!
Б. Балчи
Пас отдал
А. Поли
40'
35'
Желтая карточка
Ч. Авазим
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
25
Рууд Боффин
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
5
Налдо
ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
15
Андреа Поли
ЦП
16
Фреди
ЦП
23
Амилтон
ЦП
70
Догукан Синик
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Аланьяспор
28
Марафона
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
24
Juanfran
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
20
Фатих Аксой
ЦП
20
Умут Гюнеш
ЦП
21
Даниэл Кандеяш
ЦП
8
Эмре Акбаба
ЦП
11
Давидсон
ЦП
75
Тайфур Бингель
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Угур Учар
Антальяспор
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
5
Бахадыр Эзтюрк
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
88
Хакан Езмерт
ЦП
27
Дени Милошевич
ЦП
13
Догукан Эзкан
ЦФ
6
Эрсин Зехир
ЦФ
17
Гекдениз Байракдар
ЦФ
27
Уссам Гаша
ЦФ
Аланьяспор
99
Юсуф Карагез
ВР
26
Кристиан Борха
ЛЗ
19
Неманья Милунович
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
25
Булутхан Булут
ЦП
30
Ahmed Ildiz
ЦП
7
Эфеджан Караджа
ЦФ
10
Эфкан Бекироглу
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
3-2-4-1
25
Боффин
77
Вурал
89
Сары
5
Налдо
30
Кудряшов
7
Балчи
15
Поли
23
Амилтон
70
Синик
16
Фреди
18
Мукаиру
3-5-2
28
Марафона
15
Авазим
24
32
Мевля
20
Аксой
21
Кандеяш
8
Акбаба
11
Давидсон
20
Гюнеш
15
Бабакар
75
Бингель
7
Балчи
2
Флоранус
2
Флоранус
7
Балчи
30
Кудряшов
5
Эзтюрк
5
Эзтюрк
30
Кудряшов
15
Поли
88
Езмерт
88
Езмерт
15
Поли
23
Амилтон
27
Милошевич
27
Милошевич
23
Амилтон
24
26
Борха
26
Борха
24
11
Давидсон
30
30
11
Давидсон
21
Кандеяш
7
Караджа
7
Караджа
21
Кандеяш
10
Бекироглу
10
Бекироглу
Бекироглу
9
Эдуарду
9
Эдуарду
Бекироглу
15
Бабакар
18
Дьедиу
18
Дьедиу
15
Бабакар
Остались в запасе
Антальяспор
Аланьяспор
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
13
Догукан Эзкан
ЦФ
6
Эрсин Зехир
ЦФ
17
Гекдениз Байракдар
ЦФ
27
Уссам Гаша
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
99
Юсуф Карагез
ВР
19
Неманья Милунович
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
25
Булутхан Булут
ЦП
Главный тренер
Угур Учар
Остались в запасе
6
Эрен Албайрак
ЦЗ
8
Нури Шахин
ЦП
13
Догукан Эзкан
ЦФ
6
Эрсин Зехир
ЦФ
17
Гекдениз Байракдар
ЦФ
27
Уссам Гаша
ЦФ
Остались в запасе
99
Юсуф Карагез
ВР
19
Неманья Милунович
ЦЗ
23
Фуркан Байир
ЦЗ
25
Булутхан Булут
ЦП
Главный тренер
Сами Угурлу
Главный тренер
Угур Учар
Статистика матча Антальяспор - Аланьяспор
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Аланьяспор
- : -
27.11.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Генчлербирлиги
5 : 0
02.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Аланьяспор
1 : 2
23.10.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Фенербахче
3 : 0
17.10.2026
Аланьяспор
Информация о матче
Стадион:
Анталья
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